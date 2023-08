Melancólica pero con una enorme felicidad. Así se retira Mari Carmen González, apodada cariñosamente como 'Mantillas', de un oficio que comenzó por casualidad en los años 70: almidonar las mantillas de las belleas y damas de las Hogueras de Alicante. Tras más de cuatro décadas de dedicación incansable al moldeado de la emblemática prenda de las bellezas y damas, esta alicantina de corazón (y nacida en Trujillo) ha decidido decir adiós a lo que ha sido su vida y devoción.

Su hija Violeta Trives, que fue Dama del Foc en el año 2000, nos cuenta emocionada una historia que pasará al recuerdo de nuestra ciudad, y sobre todo de aquellos que forman la Fiesta. Después de que llegara a Alicante con 12 años, fue en la década de los 70 cuando comenzó a integrarse más en las Hogueras. Primero perteneció a la comisión de Carolinas y luego a Gabriel Miró, además fundó la hoguera José Angel Guirao junto a otros festeros. Según nos cuenta Violeta, “su aterrizaje en el mundo del almidón comenzó cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en la clínica oftalmológica del doctor Belmonte, además también era modista y se hacia sus propios vestidos. Empezó a almidonar las mangas de las togas de los abogados, puñetas y encajes de novias…”.

El almidón en las mantillas lo introdujo Tomás Valcárcel y luego Pepe Espadero, pero la demanda era desbordante y no podían combinarlo con sus propios trabajos. De esta forma surgió la necesidad de que alguien se encargara de este oficio y fue el momento en el que Mari Carmen, desde su casa en el barrio de Carolinas, y su amiga Reme, en La Florida, entrasen de lleno en el almidón. Fue así como Mari Carmen decidió dar el paso y profesionalizarse en el arte del almidonado.

Violeta recuerda con gran cariño aquellos años en los que su casa era como una romería desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, cuando las belleas y las damas iban a recoger sus mantillas. “Tengo el recuerdo de vivir en una casa de puertas abiertas. Todas las Belleas del Foc de los años 80 venían a mi casa a que mi madre las peinara y les pusiera la mantilla”.

La fórmula secreta del almidón

Mari Carmen empezó con pequeñas mantillas y, gracias a su innato talento, encontró su lugar en las primeras tiendas de indumentaria, con José Fiestas destacando entre ellas. A lo largo de una década de dedicación constante, llegó a confeccionar aproximadamente el 80% de las mantillas en Alicante.

Incluso, las tintorerías de la ciudad se volvieron cómplices, llevando las mantillas directamente a su hogar. Su destreza y su fórmula secreta para el almidonado la convirtieron en colaboradora fundamental para emergentes comercios como Miguel Ramos en Benalúa y Carrisa Fiesta en La Florida, quienes reconocieron su valía artística.

Una técnica secreta que únicamente conoce su hija Violeta, la cual de momento no se plantea dedicarse al oficio materno: “el secreto de mi madre sólo me lo ha dado a mí, pero de momento no tengo planteamiento de trabajar en eso. Mi madre ha cerrado un círculo precioso y lo ha hecho muy bien. No sé si yo estaría a su altura”.

De los rulos al cartón: la inventora de la técnica

A medida que pasaron los años, Mari Carmen 'Mantillas' se especializó en estas prendas, desarrollando un ingenioso y a la vez simple método para crear las ondulaciones que adornan a las bellezas y damas de Alicante. Su hija Violeta nos cuenta que fue ella quien ideó los actuales rulos de mantilla. Inicialmente, estos rulos eran de peluquería, resultando demasiado pequeños para el propósito.

La experimentación la llevó a probar rollos de cocina, que luego evolucionaron a tubos de papel higiénico para aumentar el diámetro a los que envolvió de papel de aluminio sujetado por dos pinzas de la ropa. Y todo ello dio buen resultado en la curvatura de las ondas. Una técnica que se quedó en el tiempo, pues es la utilizada para dar forma a las mantillas que vemos en la actualidad.

Después de toda una vida y una pandemia de por medio, Mari Carmen 'Mantillas', de 79 años, se despide oficialmente. “Antes del covid pensó que ya era momento de descansar porque las temporadas son muy duras pero al llegar la pandemia decidió que no era el momento para retirarse y dar un problema más a las Hogueras”, relata su hija Violeta.

Si por algo se define Mari Carmen es por amar a las Hogueras sobre todas las cosas, de hecho “su realización personal como mujer se lo ha dado la Fiesta”, confiesa su hija. En base a esta devoción, es ahora cuando 'Mantillas' ha decidido retirarse para siempre de su oficio. Sin embargo, después de haber hecho tres generaciones de mantillas, ahora la gente se pregunta quién se va encargar de hacerlas, algo que de momento queda en el aire.

Mari Carmen cerró su círculo con las Hogueras en la barraca Somnis de Foc de la Foguera Carolinas Altas tras pasar la pandemia. Dice adiós feliz y sabiendo que la Fiesta está en un buen momento y que ha resurgido después de la pandemia. “Se siente aliviada, porque todo ha vuelto todo a su ser”, asegura Violeta.

“Parta mi madre ha sido un chute de energía ver cómo la gente se ha volcado con ella en su retirada. Se siente muy querida. Ella siempre dice que su segunda familia es su familia fogueril, ha sido su vida”, narra Violeta.

“La Fiesta siempre te devuelve todo por dos” (Mari Carmen 'Mantillas')