Los Bonos Consumo 2023 de Sant Joan d’Alacant se han agotado en cuatro días. La venta se inició el jueves 8 de junio y se han puesto en circulación unos bonos por valor de 572.430 euros, que se han vendido tanto de manera presencial como por una plataforma de venta digital. De este modo, esta campaña de apoyo a las empresas y el comercio local ha conseguido generar en unos días un gran impacto en ventas que superará ampliamente el medio millón de euros.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Fomento Económica y la ADL de Sant Joan d’Alacant, ha contado con el patrocinio de la Diputación de Alicante, que ha aportado una subvención de 286.219 euros, y la colaboración de Facpyme y de la Asociación Comerciantes Sant Joan.

Esta venta total de los bonos en cuatro días, por el importe más alto de ayudas que la Diputación de Alicante ha aportado a los municipios (para esta convocatoria el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha recibido 286.219 euros de la Diputación de Alicante, frente a los 129.000 de campañas anteriores), no modifica otros dos aspectos relacionados con el Bono Consumo 2023.

Participación

Los comercios y empresas de servicios y hostelería que no se hayan adherido al programa, todavía están a tiempo de hacerlo. Al igual que las personas que ha comprado bonos, tienen hasta el 9 de julio para hacer uso de ellos en el centenar de comercios que participan en la iniciativa.

Cada bono será canjeable en una única compra, es decir, un bono no se puede canjear en dos compras diferentes. Sin embargo, como novedad, esta vez sí se pueden sumar bonos diferentes -con independencia de su importe- para pagar una misma compra en un mismo comercio. No se devolverá el importe de los bonos no consumidos en el periodo de vigencia de la campaña, ni la diferencia entre el precio de compra y el valor del bono.