El presidente de la Junta de Peñas Cristo de la Paz, José María Sánchez, lleva seis años al frente de la organización dedicándose con pasión a la gestión de las Fiestas del Cristo de Sant Joan d'Alacant. El año pasado, la total administración de los festejos paso a las manos de la Junta de Peñas, por lo que Sánchez y su equipo han tenido la oportunidad de introducir novedades y diferentes iniciativas para el engradecimiento de todos los actos.

Pregunta: ¿Cuál es la valoración de las fiestas del año pasado?

Las Fiestas del 2022 fueron muy esperadas. Tras dos años de pausa, teníamos muchas ganas de fiesta y se notó desde el primer día. La alta participación fue una constante y sin ningún incidente grave reseñable. La Junta de Penyes dió un salto adelante y, gracias a la firma de un nuevo convenio con el ayuntamiento, fue la encargada de gestionar y organizar la mayor parte de las actividades programadas en esas fiestas, destacando por su magnitud la Coronación de las Reinas de las Fiestas y el desfile de Carrozas.

Es importante recordar que toda la programación organizada por la Junta de Penyes está abierta a toda la ciudadanía y que no se tratan de actos exclusivos para las Peñas, que ya organizan sus actividades en sus propios recintos, que también son abiertos a quien los quiera visitar. Estamos muy contentos tanto por el resultado como por la masiva participación en cada uno de los actos organizados.

P: ¿Hay alguna novedad en esta nueva edición de las Fiestas?

Como novedades este año hemos organizado durante todo el año, aprovechando el 40 aniverario de las Peñas, actividades festeras y culturales como el día de la Mona en la partida de La Coix, visitamos el MARQ o cenamos bajo la Luz de la Luna. Todas ellas han tenido éxito y esperamos que perduren en el tiempo. También pudimos disfrutar en Mig Any de una mascletà por primera vez, que puso el punto de pólvora que todo festero añora en un día de Fiesta.

El último acto organizado ha sido la Gala de Coronación de las Reinas de las Fiestas y sus Damas de Honor, sin duda el acto con mayor envergadura de los que se realizan en Sant Joan d’Alacant durante todo el año y el de mayor afluencia de público, este año más de 1.500 personas.

En cuanto a los días en concreto de las Fiestas del Cristo 2023 este año continuamos apostando por la cultura y las tradiciones populares, completando la agenda de los días de Fiesta con conciertos antes de las Mascletás en la plaza Josep Carreras y todas las noches en la plaza de la Ordana, que finalizarán la noche del día 16 de septiembre con una Fiesta para celebrar el 40 aniversario de las Peñas.

La principal novedad es que vuelve el pregón de fiestas a la Plaza de España, será el viernes día 8 y será precedido de un desfile en el que podrán participar todos los que lo deseen.

P: ¿Cuáles son los actos que más disfruta de las fiestas?

Pues es difícil quedarse solo con un momento ya que todos tienen su propio carácter y los disfrutamos desde el primer minuto todos los peñistas.

A todos los que tenemos alguna responsabilidad en la organización de las fiestas, se nos hace un tanto difícil desconectar. Siempre hay que estar en “modo alerta”, aunque esté todo organizado o contratado. Esta tensión también se traslada a nuestras familias que son, en definitiva, las que nos sufren día a día y a las que tenemos que agradecer su comprensión y apoyo incondicional. Por eso la satisfacción va creciendo conforme se va cubriendo el programa de actos sin incidencias ni complicaciones. Pero sin duda, los mejores momentos son los que pasamos con nuestra gente, en las Peñas, donde somos un socio más.

Personalmente de los actos que me gustan, me quedaría con la Ofrenda, por su colorido, por la alta participación, por la indumentaria tradicional que cada vez es mayor, por la música pero sobre todo por el carácter solidario que se mantiene y que hace que nuestra Ofrenda tenga esa característica especial de “flores y frutos” y que los productos que se entregan puedan llegar a los más necesitados.

P: Desde el año pasado, la Junta de Penyes ha asumido la totalidad de la organización del evento. ¿Qué ha supuesto este cambio?

Estamos convencidos que debemos consolidar el cambio en el modelo de gestión en la organización de las fiestas, que una año más nos va a permitir asumir una parte importante del presupuesto de la Concejalía de Fiestas para nuestras Fiestas Mayores, las Fiestas del Cristo, ampliando tanto las partidas como el importe asignado. Este año las Peñas han vuelto a entender que debemos ser nosotros los que sigamos decidiendo que tipo de fiesta queremos, demostrando todas un alto nivel de madurez y compromiso, pues recordamos que no hablamos de la fiesta en cada peña, sino de la fiesta abierta a toda la ciudadanía.

Estamos en un momento decisivo en cuanto al modelo de gestión. Tenemos la oportunidad de consolidar todo lo que hemos avanzado en poco tiempo o, por el contrario volver a donde estábamos. Todo depende de la voluntad que haya por todas las partes implicadas.

P: ¿Qué objetivos tiene a largo plazo de cara a la festividad?

Uno de los objetivos principales, es seguir haciendo fiesta para todos y todas. Unas fiestas inclusivas, seguras y diversas. Apostamos por la integración de todos los vecinos y demás visitantes que quieran compartir estos días tan importantes para nosotros. Para ello, este año hemos creado junto a diferentes colaboradores, un sistema de comunicación a través de pictogramas, los cuales permiten que todo el mundo pueda comunicarse independientemente del idioma que hablen y anticipar la explicación de cada acto a las personas que lo precisen.

Por un lado, disponemos de las agendas que mencionan los actos más importantes del día.También estará expuesto todos los días, en todas las peñas, el cartel explicativo de la indumentaria de cada peña, junto al código QR que da acceso al guion que explica detalladamente los actos de cada día. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las Concejalías de Servicios Sociales y Fiestas.

También, se han incorporado en los últimos eventos realizados intérpretes de lenguaje de signos. Además, durante las fiestas contaremos con espacios habilitados para personas con movilidad reducida, tanto al comienzo del desfile para los que participan puedan esperar su turno, como enfrente de la tribuna oficial para disfrutar de los desfiles. Se van a instalar puntos violetas y arcoíris en las ubicaciones con más afluencia de público para cualquier persona que lo pueda necesitar.

P: ¿Cuál es el momento más especial que ha vivido gracias a las fiestas?

Han sido seis años muy diferentes. Creo que se han cambiado muchas cosas, unas se han introducido por primera vez, otras se han modificado, pero haber conseguido la implicación de las peñas en este proceso es lo que más satisfacción me produce. Desde pequeño he vivido la evolución de nuestras Fiestas, fui presidente infantil de la Comisión de Fiestas, viví el nacimiento de las peñas, tuve la suerte también de presidir la Comisión de Fiestas y ahora la Junta de Penyes. Como decía me siento un privilegiado por haberlo vivido en primera persona.

P: ¿Qué cree que necesitan las celebraciones para crecer?

Las Fiestas del Cristo, nuestras Fiestas Mayores, han de estar siempre en continuo cambio y eso solo se puede conseguir con el trabajo aunado de muchas personas.

Nuestras fiestas no se entienden sin peñistas, sin las Reinas y Damas, sin la Comisión de Fiestas, sin la Cofradía del Cristo, sin la ayuda y colaboración del ayuntamiento… la coordinación y las ganas de hacer juntos fiesta es la única manera de hacer que nuestras fiestas crezcan.

Recientemente la Generalitat Valenciana ha concedido a nuestras fiestas, el título de Fiesta de Interés Turístico Provincial, que sin duda nos servirá para darle un nuevo impulso.

Desde nuestra infancia, las fiestas de nuestro pueblo son un referente en el calendario. Decir septiembre es decir Fiestas Mayores; con todo lo que conllevan esos días de: celebración, alegría, recuerdos, diversión, encuentro… Son las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Paz y son las fiestas de todos los vecinos de Sant Joan d’Alacant, así como las de aquellos que nos visitan en estos días. Aunque los actos religiosos, alborada, misas, procesión… eran el centro de las celebraciones, poco a poco los actos fueron ampliándose con otras diversiones y actividades populares como juegos para niños, bailes y verbenas, fuegos artificiales, suelta de vaquillas y desfiles o cabalgatas.

Debemos seguir potenciado más la fiesta diurna. Tenemos la suerte de que la gente participa y siempre hay mucha gente por las calles.

Los tardeos, alguno incluso con concierto en directo, los almuerzos populares y la paella gigante, todo totalmente gratuito para todos, amplían la oferta festiva de Sant Joan añadiendo, por supuesto, todas las Peñas que son abiertas para que cualquier persona las pueda disfrutar.

En cuanto a los desfiles nocturnos, debemos reflexionar sobre el formato que actualmente tiene la Entrada de Peñas y darle una vuelta más al Desfile de Disfraces adulto, con el objetivo siempre de mejorar la coordinación y la calidad. Quizás otra cuestión a plantear sería trasladar las fiestas al fin de semana más próximo, pero esa tarea no depende de nosotros, sino que habría que abrir el debate a todas las partes implicadas. La verdad es que cuando las fiestas, como este año, caen entre semana es complicado organizar actividades matutinas como decía anteriormente.

P: ¿Cuál es su deseo para estas fiestas?

Pues el primero sería que el tiempo nos acompañe y poder desarrollar todas las actividades que están programadas.

Desde la Junta de Peñas queremos animar a la participación, eje fundamental del éxito de las fiestas. Tenemos como objetivo el que todos disfrutemos al máximo, porque estas fiestas están hechas para todos, desde el más joven al más mayor y organizadas con mucha ilusión. Estamos ante una de las mejores oportunidades para reunirnos, convivir unos con otros y, por qué no, conocernos. Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, su participación y, por supuesto, su implicación. No debemos olvidar que la chispa que da vida a Sant Joan somos nosotros mismos, y que esa chispa no debe apagarse jamás.

No sé si serán las mejores fiestas de la historia, pero deseo que sean las mejores fiestas de nuestra vida.

P: Para terminar, ¿qué le diria a las reinas y damas entrantes?

Es un año único en el que van a poder vivir las fiestas desde una posición distinta a la de años anteriores así que, con emoción y gratitud, les damos la bienvenida a esta manera única de vivir nuestras fiestas. Que vuestro reinado esté lleno de alegrías, aprendizajes y momentos inolvidables. Estamos seguros de que brillaréis con luz propia.

Cecilia, Nadia, Marina, Silvia, Júlia, Alejandra disfrutad de este año que comienza para vosotras.