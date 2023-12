Esclaves s’ompli de la màgia del Nadal

L’alumnat de 3, 4 i 5 anys del col·legi Esclaves SCJ, van realitzar el passat 29 de novembre els tradicionals Festivals de Nadal. Un any més, els alumnes d’Educació Infantil celebren el Nadal amb diferents representacions teatrals, amb música i balls. Al llarg de la vesprada el protagonisme va ser per a l’alumnat de 3 anys que van interpretar diferents balls i cançons nadalenques en valencià, anglès i castellà per felicitar les festes, i els alumnes de 4 anys que van representar de manera brillant el naixement del xiquet Jesús i l’adoració dels Reis Mags.

Els alumnes de 5 anys van representar el dimarts passat, el popular Belén de Tirisiti, on el sereno, l’agüelo i Clásico al costat del famós Tirisiti van fer gaudir i riure a les famílies que no van voler perdre l’oportunitat de veure aquesta representació. En finalitzar les representacions, els xiquets i xiquetes van tindre unes visites molt especials, ja que van visitar el Col·legi Esclaves SSMM Melcior, Gaspar i Baltasar acompanyats pels seus patges. Totes aquestes representacions tenen una fi solidària, ja que els diners de les entrades es destina a Cáritas parroquial.