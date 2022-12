Calp ya tiene presupuesto para 2023: 41 millones de euros, un 2,78% más que para este año

El Ayuntamiento de Calp ya tiene presupuesto para 2023. Las cuentas municipales han sido aprobadas por el pleno de forma inicial y ascienden a un total de 41.380.175,00 euros, un incremento de 2'78% respecto al año pasado. Así, el aumento del coste energético o una nueva aportación para la eliminación de residuos están entre los gastos que tendrá que asumir el consistorio este año y que hacen que las inversiones, entre otros asuntos, se vean afectadas.

Así lo avanzó la alcaldesa de Calp, Ana Sala, quien explicó en el pleno que "acabamos de recibir notificación del Consorcio Mare para realizar en 2023 una nueva aportación por la eliminación de residuos de 235.000 euros". Ésta se suma al "enorme gasto energético que imposibilita que podamos llevar a cabo otras inversiones o atender las aspiraciones del personal municipal". Porque, en un contexto de inflación, se ha producido una subida anual de más de 1'3 millones de euros del suministro eléctrico. Además de que se incrementan los precios de base de las licitaciones.

Sala destacó que el presupuesto de 2023 incide en "mejorar los servicios municipales y reducir los impuestos". Para empezar, gracias a la amortización de la deuda municipal en 2022 (7.850.250€ euros), en la actualidad el Ayuntamiento "tiene duda 0 y 35 millones de euros en bancos". En cuanto a la previsión de gastos corrientes, se sitúa en 15.306.497,30 euros, lo que supone un incremento respecto al año pasado; y una previsión de 3.498.749,09 euros de inversiones, un 28'58% más que en 2022.

Entre las grandes líneas que recogen los presupuestos está la mejora y mantenimiento de los servicios municipales. El Ayuntamiento tendrá que hacer frente a un nuevo servicio de salvamento, socorrismo y ayuda al baño tutelado, que ampliará la temporada estival, el horario y el personal con un coste de 585.975,03 euros. Se suma el nuevo servicio de limpieza y mantenimiento de playas (457.654,10 euros), un nuevo servicio de poda de palmeras y poda de jardinería para mejorar el mantenimiento de vías públicas y zonas verdes (254.072,89 euros), un nuevo contrato de iluminación que incrementará las calles, elementos decorativos y campañas con el objetivo de fomentar el comercio local (173.259 euros) .

Otros gastos son 50.820 euros por el canon de gestión para la reapertura de la piscina municipal; el nuevo servicio de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria con un importe base de 44.811.285 euros para 9 años; una partida de 110.000 euros para mejorar el sistema de gestión de datos; 200.000 euros para la redacción de proyectos como la rehabilitación del retén de la Policía Local, la nueva sede de Protección Civil, y los Museos del Cocó y Fester; y 50.000 euros para la dirección de obra de estos proyectos. También se destinan 212.997 euros para el calendario de eventos dentro del Año Bofill.

A los gastos en la mejora de servicios se suman las subvenciones (vivienda habitual, ayudas deportivas, plan rehabilitación fachadas, Bonobaby, ayudas a la adquisición de libros y transporte universitario) que suman un total de 559.481 euros. A ello hay que añadir las subvenciones nominativas con distintas asociaciones y entidades municipales a las que se destina un total de 369.700 euros y la reedición del Plan de Empleo por tercer año consecutivo al que se destinan 200.000 euros.

Más de 3 millones en inversiones

En el capítulo de inversiones, que asciende a 3.498.749 euros, se incluyen las mejoras en las instalaciones deportivas. A la instalación de energía renovable en el pabellón Domingo Crespo se destinan 45.000 euros; a la renovación del parqué en dicho pabellón 39.966 euros; también está la renovación del césped e iluminación del campo de fútbol con un coste de 543.966 euros euros y financiada por la Diputación provincial, el Ayuntamiento destina 47.488 euros; y para la renovación de la iluminación del campo, 7.944 euros.

La modernización del Centro de Procesamiento de Datos del Consistorio tendrá una inversión de 395.000 euros; 20.000 euros para la accesibilidad del Centro de Servicios Sociales; 154.275 euros para farolas solares; y 35.000 euros para el desarrollo del proyecto de destino turístico inteligente. Este capítulo se completa con las inversiones financiadas por otras administraciones como el nuevo IES con 1.700.000 euros dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana y los pasos de peatones inteligentes dentro del Plan +Cerca de Diputación con 273.530 euros.

Además a través del remanente de 2022 se ejecutarán inversiones como el Plan de Renovación de Mobiliario Urbano (200.860 euros) o el suministro de elementos de decoración (154.865 euros), un nuevo video marcador deportivo por valor de 25.000 euros; un sistema de salvavidas para su instalación en Rocaplana por valor de 14.000 euros; el vallado de la Escuela Infantil Silene de Ifac con un importe de 20.000 euros; y un nuevo módulo prefabricado como punto de baño asistido en la playa del Arenal-Bol por 75.000 euros.

Por otro lado, se mantiene el Plan de Reducción Fiscal con la suspensión de la tasa municipal derivada de la licencia ambiental, la rebaja de 5'04% del IBI, se amplían las bonificaciones de la plusvalía de herencias a todo tipo de inmueble y en todos los grados de consanguinidad, se bonifica el IBI por la instalación de placas solares y se suspende la tasa de utilización privativa de vía pública entre el 1 de noviembre y finales de febrero.

Gestos más allá de la política en la votación

Los presupuestos para 2023 se aprobaron finalmente con los votos favorables del gobierno. Aunque el pleno vivió un momento en el que se dejó la política de lado: el portavoz de Compromís, Ximo Perles, se abstuvo en la votación a pesar de que su grupo votó en contra, como el resto de la oposición. La razón no fue otra que un gesto hacia el gobierno ya que el concejal Matías Torres tuvo que ausentarse de manera inesperada por un problema de salud familiar. Perles señaló que "no quiero ir contra la voluntad mayoritaria por la ausencia de un concejal por una cuestión familiar".

La ausencia de Torres dejaba al gobierno de PP y Cs con nueve concejales, los mismos que en la oposición. Si bien, el voto de calidad de la alcaldesa también servía para aprobar las cuentas, aunque agradeció el gesto de Perles ante lo ocurrido.

Pero antes de la votación, la oposición lanzó críticas hacia los presupuestos para 2023. Desde el grupo Compromís, a través de la edil Mireia Ripoll, se presentó una enmienda para modificar el presupuesto y crear becas para actividades extraescolares por valor de 100.000 euros eliminando partidas de publicidad y protocolo. La enmienda no prosperó al no ir acompañada del preceptivo informe de Intervención.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló "nos presentan una relación de gastos pero la cuestión es si mejoran la calidad de vida de los calpinos, proponen mantener lo que hay sin mejoras de calado, no se saca rendimiento del presupuesto". Así añadió que "hay casi 6.000 viviendas sin evacuación, hay problemas de alumbrado y asfaltado, y todo por un modelo urbano desordenado que ustedes potencian. No amplían las zonas de aparcamiento ni bajan la basura, sí se ha notado un incumplimiento en cuanto a la masa salarial de los trabajadores municipales".

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, destacó que "no hay inversión en cultura, hay inversión en programación cultural pero en formación cultural no se invierte ni un euro". Las rebajas fiscales "regresivas han hipotecado el presupuesto y no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con el personal en Mesa de Negociación", añadió. En Calp "hay 300 personas que no tienen garantizadas las necesidades alimenticias básicas. No han hecho ninguna política en cuanto a acceso a la vivienda, de un presupuesto de 40 millones destinan sólo 13.000 euros para fotovoltaicas. En infraestructuras se olvidan del sellado del vertedero, de la ampliación de la sede de la Policía Local o del Club Social La Manzanera".

El portavoz del grupo socialista, Santos Pastor, afirmó que "expresamos nuestra decepción por el presupuesto, los costes energéticos suben a 1.300.000 euros nosotros llevamos tiempo indicando la posibilidad de instalar energía fotovoltaica en los edificios municipales y desde el gobierno no se han atendido nuestras reivindicaciones". El socialista indicó que "no aparece ni un euro para fondos New Generation. En cuanto al acceso a la vivienda pública y social este gobierno mira hacia otro lado, no hay ni una línea de promoción de vivienda. Es imprescindible un Plan de Rehabilitación de Vivienda no sólo para el casco antiguo si no para todo el casco urbano. En el Plan de Infraestructuras no aparece el tramo 6 del vial J, tampoco aparece nada para la creación de una radio municipal, ni la recuperación del Conservatorio de Música ni la mejora de la estación de autobuses. Y nos sorprende que no aparezca el proyecto de construcción del CEE Gargasindi o la reforma de la plaza Mayor".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, manifestó que en estos presupuestos, a los que tildó de "contenidos y responsables", se mantienen las "partidas especialmente de Servicios Sociales, de Plan de Empleo y las que permitirán mejorar nuestros servicios para atender mejor al ciudadano, se ha asumido el incremento del gasto energético y de los Consorcios y hemos saneado la deuda bancaria del Consistorio. Son unos presupuestos que estimulan la economía, el empleo y el crecimiento".

La portavoz popular Noelia Císcar señaló que estos presupuestos "marcan los pasos a seguir, asumen la subida de los cánones y el gasto energético, mejoran los servicios y impulsan proyectos necesarios además mantienen la reducción fiscal. Las subidas de precios no pueden incidir en los ciudadanos que deben mantener su bienestar. En cuanto a Política Social se establece una partida de 735.000 euros".