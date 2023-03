En Xàbia le han cambiado el nombre al pueblo vecino, el Poble Nou de Benitatxell. En una señal de la carretera del Pla, cerca de la playa del Arenal, se lee un curioso topónimo: "Benitatwell". El "valencianglish" irrumpe en las señales.

Cachondeo

Las rechiflas van a toda velocidad. El nuevo nombre ha caído en gracia. Muchos han recordado aquella macarrónica expresión que estuvo de moda hace años de "very well, Manuel". La han cambiado por "very well, Benitatwell".

El error va camino de convertirse en viral. El nuevo topónimo es, eso sí, casi impronunciable.