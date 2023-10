Dos líneas de autobús urbano y una más para la temporada estival además de mejorar las frecuencias con autobuses cada 15 minutos en una de ellas. Estas son algunas de las mejoras que incluye el proyecto del servicio público de transporte que el Ayuntamiento de Calp tiene sobre la mesa y con el que pretende mejorar y hacer viables las rutas de comunicación además de acabar con los problemas para desplazarse entre algunas zonas del municipio, como las urbanizaciones.

El documento se ha debatido en el pleno de octubre y ha recibido los votos a favor del gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) y Defendamos Calpe en la oposición y la abstención del PP. El concejal de Infraestructuras, Javier del Pino (Somos Calpe), desgranó algunas de las cuestiones que aborda el proyecto para mejorar el sistema de transporte público en la localidad.

Para empezar, el Ayuntamiento plantea que haya tres líneas, dos durante todo el año y una que se pondrá en marcha en verano. La Línea 1 será la que recorra la parte de costa del municipio desde la estación del TRAM hasta la playa de la Fossa y vuelta. Estos autobuses tendrán una frecuencia de 15 minutos. La Línea 2 será la que circule desde la estación del TRAM a La Vallesa; en este caso con frecuencias cada 40 minutos. Por último, la que discurra en temporada estival irá desde la zona de Puerto Blanco a la urbanización de la Maryvilla y cada hora. La primera de ellas se hará con autobuses de gran tamaño mientras que las otras dos será por medio de pequeños vehículos, según explicó el edil del área.

Del Pino indicó que "hay mucho que mejorar en este sentido en Calp" en referencia al actual servicio de transporte público y añadió que "este es el primer paso". El concejal argumentó que este proyecto nace de un "primer diagnóstico y análisis" hecho del que se han sacado unas conclusiones con la que se ha eleborado el documento que servirá como base para poder licitar en el futuro este servicio. "Es un proyecto inicial donde se aportan todas las soluciones posibles para solucionar los problemas actuales", indicó.

Entre otras cuestiones porque Calp "es un municipio con un orografía particular, un término disperso y con gran número de urbanizaciones que se encuentran separadas del casco urbano" lo que genera "todo tipo de dificultades" para poder ofrecer un buen transporte a los ciudadanos.

El proyecto que plantea el Ayuntamiento debería licitarse por 10 años para "amortizar la inversión que debe hacerse, sobre todo en vehículos". Además indicó que la valoración económica del coste del servicio, que ronda los 300.000 euros al año que deberá afrontar el consistorio, "se hace buscando el equilibrio entre la rentabilidad de la empresa y el canon que tendrá que pagar el Ayuntamiento".

Tras aprobarse el proyecto, el documento se expondrá durante 20 días para que los interesados hagan sus aportaciones. Tras este periodo, el documento deberá recibir el visto bueno del Ministerio de Transporte así como la Conselleria de Infraestructuras para que "emitan los informes pertinentes" y den su sí a la actuación.

Sobre el proyecto, Paco Quiles, de Defendamos Calpe, indicó que "el servicio actual hay que mejorarlo y que sea eficiencia" e indicó que el grupo de la oposición propondrá sus propias ideas sobre el mismo. Así añadió que "10 años nos parece mucho tiempo en el que el Ayuntamiento estará 'atado' para poder hacer cualquier modificación". Además indicó que el canon que el Ayuntamiento deberá aportar para que el proyecto "sea viable" les parece elevado y que "se podría ir reduciendo lo que aporte el consistorio con el tiempo" según la empresa vaya generando beneficio. El partido de la oposición añadió que se podría haber incluido en el mismo el Tren Turístico.

Por su parte, el portavoz del PP, César Sánchez, recalcó que " es positivo que se mejore el transporte público en el municipio" pero que el documento que se les había entregado "es confuso" y "no se concreta qué va a haber en el pueblo". Algo a lo que Del Pino contestó que toda la información sí estaba en el proyecto en dos documentos diferentes.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, explicó la elección de 10 años para el contrato en base a la Ley de Contratos. Así, el portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, añadió que "estamos satisfechos con este proyecto. Es necesario y suple la carencia de comunicación de las urbanizaciones y zonas más pobladas con el TRAM o el centro urbano". Además indicó que "el servicio en época estival es muy imporante, sobre todo, el nocturno que estará hasta las 4 de la madrugada en la zona de la playa de la Fossa". La alcaldesa Ana Sala destacó el "trabajo previo" hechos por los técnicos y que ahora serán las administraciones superiores las que "tengan que validar" el proyecto de transporte público de Calp.

Otros asuntos de pleno

El pleno de Calp levantó el reparo al pago de facturas a la mercantil responsable del servicio de recogida de basura y limpieza viaria correspondientes a los años 2022 y 2023. Cabe recordar que el Ayuntamiento está en proceso para iniciar el nuevo contrato sobre este servicio lo que acabará con estos pagos. Además, se aprobó la creación de una Concejalía con dedicación parcial del 80% y la eliminación de dos más al 50% y las bases de ayudas para empresas y pequeños empresarios de Calp. También se dio luz verde a las fiestas locales para 2024.

Somos Calpe vota diferente a la moción contra la Amnistía del PP

El pleno terminó con un punto del orden del día que incluía una moción, de las llamadas 'tipo', presentada por el PP en todos los ayuntamientos contra la Ley de Amnistía que negocia Pedro Sánchez con partidos independentistas y que aún no está aprobada. El portavoz popular defendió los argumentos de su partido mientras el resto de partidos, gobierno y Defendamos Calpe, han dado los suyos para apoyar o no la misma. Así, Perles ya avisaba de que el gobierno local era "plural" y reconocía que dentro del ejecutivo hay diferencias ideológicas aunque no a la hora de gestionar la ciudad.

Y así ha sido, o al menos así se ha reflejado en la votación. En Somos Calpe, cuatro concejales de seis han apoyado la moción del PP contra la Amnistía, entre ellos, la alcaldesa Ana Sala y el portavoz Javier Del Pino. Dos regidores de este partido se han abstenido así como Defendamos Calpe. El PSOE y Compromís han votado en contra. Resultado: la moción ha sido aprobada con la diversidad de votos.