Calp recuerda al arquitecto fallecido Josep Pineda un mes después del trágico suceso

Hace un mes que un trágico suceso conmocionó a los vecinos de Calp. Josep Pineda, un joven calpino de 32 años y arquitecto, era presuntamente asesinado a tiros por un vecino que irrumpió en su vivienda. El municipio ha querido recordar su figura y rendirle otro homenaje con un minuto de silencio en su memoria. Y también han explicado que no todo lo que se contó tiene que ver con la realidad, ya que no había un conflicto previo a este suceso.

El acto se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento donde se han reunido la familia, la corporación municipal así como conocidos y amigos del fallecido. Allí se ha leído un manifiesto y también es donde la familia, según han explicado desde el consistorio, ha querido aclarar la relación que el joven tenía con ese vecino: "Hace dos años Josep ofreció su ayuda desinteresada aun no siendo en ese momento ni presidente de su comunidad ni vecino colindante y no se tiene constancia de que personalmente volviesen a hablar". Con todo, los más allegados han reivindicado la figura de Josep como un "hombre bueno, generoso y leal".

Por su parte, la alcaldesa Ana Sala ha pronunciado unas palabras con la lectura de un manifiesto donde ha indicado que "hoy, cuando se cumple un mes del asesinato de nuestro querido Josep, nos reunimos de nuevo para recordarle". Un joven "con su alegría contagiosa, con su generosidad y esa energía desbordante que le caracterizaba. Queremos recordar al joven que nació y creció recorriendo estas calles, amando los rincones de su pueblo y soñando con trabajar por mejorarlo, el que disfrutaba con el mar que nos baña, y al que tan unido se sentía".

Sala añade que "los que conocimos a Josep sabemos de su espíritu bondadoso y sincero. A sus 32 años empezaba a labrarse una trayectoria vital y profesional llena de proyectos y sueños. Josep siempre se condujo desde la honestidad y el compromiso ético". Con todo ha indicado que "queremos aclarar que las cosas no se han contado exactamente cómo sucedieron. Muchos medios de comunicación han hablado de reyerta vecinal, de conflicto entre vecinos, de una disputa previa, igualando a víctima y verdugo". A este respecto "queremos aclarar que Josep ofreció su ayuda desinteresada aun no siendo en ese momento ni presidente de su comunidad ni vecino colindante. Hace más de 2 años de esto y no se tiene constancia de que personalmente volviesen a hablar".

La alcaldesa ha recalcado que "no hubo conflicto previo, no hay explicación lógica a lo sucedido, pero querer buscar una razón en una supuesta disputa previa es como si mataran dos veces a Josep". Así añade que "los que conocíamos a Josep, sabemos de su carácter flexible y tolerante, de su personalidad dialogante y pacífica, siempre procurando la concordia, y por ello nos ha dolido tanto que se hable de una discusión o conflicto previo para explicar lo que sucedió".

Además ha apuntado que "él, de talante pacífico y racional, destacó siempre en su corta vida por su compromiso con el diálogo como instrumento para resolver cualquier cuestión en cualquier ámbito. Por ello nos duele tanto que se equipare lo sucedido a una reyerta entre vecinos, ya que esto no es lo que pasó". A "Josep lo asesinaron a sangre fría, sin mediar palabra o discusión previa, su muerte ha sido la ejecución premeditada de un asesino que vio y focalizó en la figura de Josep que era el presidente de su Comunidad de Propietarios desde hace menos de 1 año, la causa de todos sus males".

Para todos "nada de lo que ocurrió aquel fatídico 15 de abril tiene sentido, del mismo modo que sus familiares y amigos no podemos encontrar consuelo ni calma cuando se ha cuestionado en muchos medios de comunicación o en algunas conversaciones la actitud previa a la tragedia". Por ello "hoy queremos reivindicar la figura de Josep tal y como era realmente, y como le recordamos los que le conocimos bien: como un hombre bueno, generoso y leal".