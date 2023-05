El hielo de los polos se está derritiendo mucho más rápido de lo que se creía hasta ahora. Una de las consecuencias de este hecho es que se ha estado subestimando la magnitud del aumento futuro del nivel del mar provocado por el cambio climático. Aumentará mucho más de lo calculado por los científicos, hasta el 200% por encima de lo estimado, con el consiguiente peligro para las poblaciones costeras de todo el mundo.

Mientras realizaban un estudio sobre el glaciar Petermann, en el noroeste de Groenlandia, investigadores de la Universidad de California en Irvine (UCI) y del Laboratorio ‘Jet Propulsion’ de la NASA (JPL) descubrieron una forma desconocida en la que interactúan el hielo y el océano.

Los glaciólogos han señalado que sus hallazgos podrían significar que la comunidad científica ha estado subestimando "enormemente" la magnitud del futuro aumento del nivel del mar causado por el deterioro del hielo polar.

La perdida de hielo en Groenlandia, lo mismo que en el resto del Ártico y la Antártida, se ha acelerado de forma exponencial en los últimos años. Y lo ha hecho muy por encima de lo que señalaban los modelos climáticos utilizados por los científicos.

Usando datos de radar satelital de tres misiones europeas anteriores, el equipo UCI-NASA comprobó que las zonas en la que el glaciar Petermann conecta con tierra firme –donde el hielo se separa del lecho terrestre y comienza a flotar en el océano– cambia sustancialmente durante los ciclos de marea, lo que permite que el agua de mar caliente interactúe con el hielo y lo derrita a un ritmo acelerado, muy superior al esperado.

Tasas de fusión muy altas

Los resultados de la investigación, publicados en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS), revelan que tras haber retrocedido casi cuatro kilómetros entre 2016 y 2022 la línea de tierra del Petermann, el agua tibia talló una cavidad de algo más de 200 metros de altura en la parte inferior del glaciar, que se mantuvo abierta durante todo el año 2022.

"Estas interacciones hielo-océano hacen que los glaciares sean más sensibles al calentamiento de los océanos", ha apuntado el coautor principal del estudio Eric Rignot, profesor de Ciencias del Sistema Terrestre de la UCI e investigador del JPL de la NASA.

"Estas dinámicas no están incluidas en los modelos, y si las incluyéramos, aumentarían las proyecciones del incremento del nivel del mar hasta en un 200%, no solo para Petermann sino para todos los glaciares que conectan con el océano, como ocurre en la mayor parte del norte de Groenlandia, y para toda la Antártida", ha alertado.

"La línea de conexión a tierra de Petermann migra entre 2 y 6 kilómetros a medida que las mareas entran y salen", ha explicado el autor principal, Enrico Ciraci, especialista asistente de la UCI en Ciencia del Sistema Terrestre y becario postdoctoral de la NASA. "Este es un orden de magnitud mayor de lo esperado", ha dicho.

Hasta ahora se creía que las líneas de conexión a tierra en la parte inferior de los glaciares enlazados con los océanos no migraban durante los ciclos de las mareas, ni experimentaban derretimiento de hielo.

Pero este nuevo estudio obliga a modificar ese pensamiento ya que el agua cálida oceánica se cuela bajo el hielo a través de canales subglaciales preexistentes, y provoca tasas de fusión más altas en las zonas en las que los glaciares conectan con tierra firme.

Pérdida irreversible de hielo

La capa de hielo de Groenlandia ha perdido miles de millones de toneladas de hielo en el océano en los últimos años, destaca el informe, y la mayor parte de la pérdida tiene su origen en el calentamiento de las aguas subterráneas del océano, consecuencia del cambio climático que sufre la Tierra.

"La exposición al agua del océano derrite el hielo vigorosamente en el frente del glaciar y erosiona la resistencia al movimiento de los glaciares sobre el suelo, lo que hace que el hielo se deslice más rápidamente hacia el mar", ha subrayado Rignot.

Un proceso similar ha sido también comprobado recientemente por investigadores del Servicio Antártico Británico en el glaciar Thwaites, en el Polo Sur. "El rápido retroceso del glaciar Thwaites en la Antártida Occidental parece ser impulsado por diferentes procesos bajo su plataforma de hielo flotante", han indicado los científicos.

Las nuevas observaciones en la zona donde el hielo ingresa al océano, publicadas en la revista ‘Nature’, muestran que el derretimiento en grietas y hendiduras también es mucho más rápido de lo esperado en el Thwaites, un glaciar del tamaño de Gran Bretaña. En su caso, el punto donde se encuentra el glaciar con el fondo marino, se ha retirado 14 kilómetros desde fines de la década de 1990.

"Gran parte de la capa de hielo se encuentra por debajo del nivel del mar y es susceptible de una pérdida rápida e irreversible que podría elevar el nivel del mar global en más de medio metro en los próximos siglos", alertan los investigadores. "El agua tibia está entrando en las grietas, ayudando a desgastar el glaciar en sus puntos más débiles", han concluido.

