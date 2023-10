¡Astrónomos y aficionados, anoten en sus calendarios! La luna llena de octubre 2023 se prepara para regalarnos un espectacular eclipse lunar. Aunque de baja magnitud, este fenómeno promete ser uno de los eventos astronómicos más intrigantes del año. En este artículo, nos sumergiremos en los misterios de la luna del cazador y los detalles fascinantes del eclipse de luna.

¿Qué nos espera con la luna llena de octubre 2023?

Este 28 de octubre, España y muchas partes del mundo se vestirán con un manto estrellado para presenciar el eclipse lunar. Desde las 21:35 hasta las 22:53 (hora peninsular española), todos podremos deleitarnos con este fenómeno. Y, aunque no requieres ningún instrumento óptico especial para su observación, un par de binoculares podría intensificar la experiencia.

La magia detrás de la baja magnitud

A las 22:14, durante el clímax del eclipse de luna, notarás que la Tierra solo oscurecerá un 12% de la superficie lunar. Es por esto que la mayoría de nuestro querido satélite brillará con todo su esplendor, sumergiendo a la noche en el encanto característico de la luna del cazador.

¿El mejor lugar para ver el eclipse lunar del 28 de octubre?

Europa, Asia, Oceanía, África y América oriental serán testigos de alguna fase del eclipse. Si deseas una visión ininterrumpida, busca un lugar elevado, libre de contaminación lumínica y sin obstrucciones. Aunque la luna llena en octubre de 2023 se verá majestuosa a simple vista, las condiciones climáticas, como lluvias o cielos nublados, podrían jugar una mala pasada.

El encanto rojizo de la luna del cazador

La pregunta del millón: ¿Por qué un eclipse lunar? Es cuando la Tierra bloquea la luz del sol hacia la luna, sumiéndola en un cono de sombra. Aquí es donde la magia sucede. A diferencia de los eclipses solares, que son breves y solo visibles desde puntos específicos, el eclipse de luna puede ser disfrutado desde cualquier lugar en el que sea noche, y puede durar varias horas. Además, durante el proceso, la luna adquiere un tono rojizo, otorgándole el apodo de "luna del cazador".

El nombre "luna del cazador" tiene orígenes en The Old Farmer's Almanac, donde se registran las denominaciones populares otorgadas por las civilizaciones norteamericanas y europeas a las lunas llenas mensuales. Tras la luna de cosecha, viene la luna del cazador, ya sea en octubre o noviembre. Esta luna llena en octubre de 2023 es esencial para los cazadores, indicando el comienzo de los preparativos para el frío invierno. La ausencia de vegetación facilita la caza, ya que los animales no tienen dónde esconderse.

Varias culturas han dado distintos nombres a la luna llena de octubre, generalmente relacionados con eventos naturales de esa temporada. Algunos ejemplos son la "Luna de secar el arroz" para los Dakota, o la "Luna de hielo" y la "Luna de las hojas que caen", nombres que reflejan la belleza del cambio estacional.

Luna llena y eclipse lunar: una danza celestial

Un detalle fascinante es que los eclipses lunares solo ocurren durante la fase de luna llena. Es un juego de alineación entre el sol, la Tierra y la luna, en el que nuestro planeta bloquea los rayos solares que alcanzan al satélite.

Eclipses lunares: todo lo que debes saber

El Observatorio Astronómico Nacional nos recuerda que hay tres tipos de eclipses: totales, parciales y penumbrales. Dependiendo de la posición de la luna respecto a la sombra de la Tierra (umbra y penumbra), el eclipse varía en intensidad. El del 28 de octubre es un eclipse parcial, lo que significa que solo una parte de la luna entrará en la umbra.

En resumen, prepárate para una noche mágica llena de encanto con la luna llena de octubre 2023 y el espectacular eclipse de luna. Ya sea que lo llames luna del cazador o simplemente disfrutes del fenómeno, esta es una cita astronómica que no querrás perderte. ¡Nos vemos bajo las estrellas!