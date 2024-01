Un grupo de científicos ha comprobado que los plásticos no solo desprenden los aditivos químicos que contienen cuando empiezan a degradarse en el medio natural, sino desde el primer momento en que son abandonados en el campo o en el mar. Aunque el plástico tarde mucho en descomponerse en pequeños fragmentos, los químicos que contiene empiezan a filtrarse al agua tan pronto como entran en ella.

Lisbet Sørensen, científica investigadora de SINTEF Ocean, afirma que el estudio se centró en el impacto provocado sobre el medio marino, por lo que se examinaron dos grupos de microorganismos: bacterias y microalgas o fitoplancton.

"Más tarde trabajamos con huevos y larvas de bacalao, que es uno de nuestros recursos naturales más importantes", afirma Sørensen. "Somos muy conscientes de que los peces, al igual que los humanos, son más vulnerables a los efectos de la contaminación en la salud cuando son inmaduros", explica.

Entre los 50 productos de plásticos que se emplearon en la investigación figuraban bolsas de supermercado, vasos desechables, guantes para lavar platos, gránulos de neumáticos para automóviles, una variedad de juguetes para niños y globos, aunque luego se añadieron algunos otros, como materiales de caucho.

¿Qué sucede cuando el plástico se descompone?

"Nos sorprendió mucho la cantidad de sustancias químicas diferentes que identificamos en estos productos", dice Sørensen, que lideró un equipo interdisciplinar de varios países que incluía biólogos y químicos. "Sólo el 30% de los compuestos químicos identificados se encontraron en dos o más productos. También hay una gran cantidad de productos químicos que no pudimos identificar con certeza, porque no figuraban en los listados de sustancias establecidos. Esto nos demostró lo poco que sabemos sobre la composición de muchos de los productos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor", afirma.

El objetivo del proyecto consistía en averiguar cómo de tóxicos son estos químicos para los organismos vivos una vez que los productos plásticos llegan al medio marino. Cuando los plásticos se descomponen, ya sea físicamente en fragmentos o químicamente debido a factores ambientales, terminan convertidos en partículas de microplástico. Sin embargo, mucho antes de que se complete este proceso, los aditivos químicos de los plásticos pueden filtrarse al medio natural.

El caucho natural está lejos de ser inofensivo

El equipo de investigación examinó el efecto de las sustancias químicas que se filtran de los microplásticos y las partículas de caucho al medio marino.

Andy Booth, investigador jefe de SINTEF, afirmó: "Lo que hemos visto es que los productos con altos niveles de caucho tienen el peor impacto sobre los microorganismos que hemos investigado en nuestro experimento". "Esto fue un poco sorprendente, sobre todo porque el caucho no tratado se considera un producto 'natural'. Sin embargo, descubrimos que se encontraba entre las sustancias más tóxicas para los microorganismos que estábamos estudiando", añade.

Especialmente dañinos son los compuestos químicos que se filtran desde los guantes de goma. "Los productos químicos añadidos al caucho natural y utilizados en los guantes para lavar platos resultaron ser los más tóxicos para los microorganismos", según Booth. Se trata de sustancias que encontramos en cuatro de los 50 productos que analizamos: guantes para lavar platos, neumáticos de coche, globos de goma y guantes desechables", afirma.

Larvas de peces deformes

Otro experimento realizado por el proyecto consistió en exponer embriones de bacalao y larvas recién nacidas tanto a partículas microplásticas como a compuestos químicos presentes en los plásticos. El equipo también expuso huevos y larvas a una combinación de ambos porque, en el mundo real, no se pueden distinguir entre sí. El equipo ha presentado sus resultados en artículos publicados en las revistas Journal of Hazardous Materials, Marine Pollution Bulletin y Science of The Total Environment.

En primer lugar, los investigadores caracterizaron y extrajeron las sustancias químicas tóxicas de los distintos plásticos e investigaron sus efectos en las larvas de bacalao.

"Lo que observamos fue que algunas sustancias químicas actuaron directamente para impedir que los huevos eclosionaran, mientras que otras ejercieron efectos físicos importantes sobre las larvas", dice Stefania Piarulli, bióloga e investigadora científica del SINTEF. "Descubrimos que las larvas desarrollaban deformidades vertebrales que nos recordaban lo que llamamos escoliosis", explica.

¿Qué es peor, el microplástico o los químicos?

Pero ¿qué pasa con las partículas de microplástico? ¿Son dañinos en su estado físico, o es la combinación de su tamaño y las sustancias químicas que desprenden lo que los hace tan tóxicos?

Para aclararlo, los investigadores compararon los efectos de las partículas y los químicos por separado, y se sorprendieron al descubrir que los químicos eran esenciales para producir el efecto tóxico.

"La particularidad de este experimento es que hemos desarrollado un método completamente nuevo para 'limpiar' el microplástico de todo rastro de productos químicos", explica Piarulli. "Sólo así podemos saber con certeza algo sobre el efecto de las partículas de microplástico", afirma.

En otras palabras, el equipo no detectó efectos tóxicos de las partículas físicas si éstas no contenían productos químicos.

Los plásticos elásticos son únicos en su clase

El equipo de investigación descubrió que no todos los tipos de plástico son tóxicos. Es la combinación de diferentes productos plásticos lo que determina el nivel de toxicidad, y los productos plásticos elásticos resultaron estar entre los peores.

"Esto significa que ahora sabemos que es posible reducir la toxicidad en varios productos simplemente seleccionando combinaciones de polímeros alternativas durante la fabricación", señala Andy Booth.

"Vale la pena señalar que los productos químicos añadidos al caucho natural y utilizados en los guantes para lavar platos resultaron ser los más tóxicos para los microorganismos", resalta el investigador.

¿Qué pasa con los mamíferos y los humanos?

Los científicos analizaron también el impacto sobre los humanos. ¿Hay alguna razón para creer que los animales utilizados como alimento, como el pescado, el pollo, el cerdo o la carne de vacuno silvestres y de piscifactoría, contienen muchas de estas sustancias químicas? "Tanto los seres humanos como otros animales están continuamente expuestos a macro y microplásticos y a los aditivos químicos que contienen", explica la bióloga e investigadora Stefania Piarulli, integrante del equipo.

"Por lo tanto, es natural suponer que también estamos expuestos a aditivos químicos relacionados con el plástico a través de los alimentos que comemos. Pero necesitaremos más investigaciones para descubrir cuántos de estos químicos se derivan de los productos cárnicos y cuántos de los embalaje", afirma. Y añade: "Mi opinión es que, en relación con el procesamiento y la cocción de los alimentos, estamos expuestos a muchas más sustancias químicas que con los envases de plástico. También estamos expuestos a aditivos químicos relacionados con el plástico de muchas otras maneras", afirma Piarulli.

Lisbet Sørensen, miembro del equipo de investigación, añade que, afortunadamente, los productos de plástico utilizados en relación con el almacenamiento y el consumo de alimentos son los menos problemáticos. También ocurre que todos los llamados "materiales en contacto con alimentos" se rigen por un estricto conjunto de regulaciones que estipulan límites en el contenido de aditivos químicos identificados y no identificados.

"Lo que es más preocupante es que productos de plástico que utilizamos todos los días, incluidos algunos de los diseñados para niños, no funcionaron tan bien en nuestros experimentos como los materiales que están en contacto con alimentos", alerta Sørensen. Sin embargo, también hay que destacar que en este proyecto no hemos investigado ningún efecto que sea directamente aplicable a los humanos", afirma.

"Nunca en la historia hemos estado expuestos a tanta contaminación como hoy", afirma Stefania Piarulli. "Es por eso que siempre deberíamos intentar reducir nuestro uso de plásticos. Sabemos que los plásticos tienen efectos adversos, y también sabemos que hay efectos muy probables que aún no hemos descubierto, incluidos los impactos directos en la tierra y en los ambientes acuáticos", dice.

"El plástico es un invento increíblemente beneficioso y en muchos contextos es esencial para nuestro modo de vida, sobre todo en el campo de la medicina y en algunos tipos de envases", afirma Piarulli.

"Pero los plásticos también se utilizan en muchos entornos donde son completamente innecesarios, como en el sector textil y en situaciones de sobreenvasado de productos. Quizás lo más importante que debemos recordar es evitar el uso de plásticos siempre que sea posible y ejercer nuestra influencia como consumidores cuando compramos productos", afirma.

