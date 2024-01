Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Ahora, el naturalista ha creado un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

Frank estaba retransmitiendo en directo cuando Perrito, un ciervo del santuario ha empezado a atacarle brutalmente: "Ahora mismo estoy apaleado, estoy todavía con el susto, porque es una situación que puede ser de vida o muerte", ha declarado antes de explicar el suceso.

El leonés ha señalado que lo primero que ha hecho tras el ataque ha sido sacarse un asta de las costillas, que le ha hecho un agujero.

El naturalista ha comentado que ha calculado mal: "He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que él tenía salida, y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra".

Cuesta ha asegurado que el ciervo llevaba varios días nervioso y que le ha acabado atacando fuertemente: "Me he cosido, porque tengo una herida bastante profunda y heridas por todo el cuerpo (...) Perrito pesa más de 200 kg y es un animal con unas astas que te pueden matar".