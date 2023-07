Toyota España, con el objetivo de seguir trabajando en su filosofía ‘customer centric’, lleva un paso más allá Toyota Relax, su exclusivo programa para que clientes puedan extender la garantía oficial de su vehículo sin coste adicional sólo con realizar el mantenimiento en un centro de su Red Oficial de Concesionarios.

Así, a partir de ahora, el límite de kilometraje se incrementará en 65.000 kms, de forma que los clientes Toyota podrán acceder a una extensión de garantía de hasta 15 años o 250.000 km, lo que antes suceda.

La única condición para disfrutar de esta extensión de garantía gratuita es realizar el mantenimiento estipulado, cada año o 15.000 km, en un taller de la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España.

Toyota España lanzó Toyota Relax en abril de 2021 para poder ofrecer a sus clientes un plus a la garantía oficial de 3 años o 100.000 km, lo que ocurriera primero, que cubre cualquier anomalía de fabricación, incluyendo materiales y mano de obra, y de 5 años o 100.000 km para los componentes del sistema híbrido eléctrico en los modelos Toyota Electric Hybrid. Gracias a Toyota Relax, esa garantía puede llegar a ser de hasta 15 años o 250.000kms.

Así, aunque el periodo de garantía obligatorio que marca la ley (3 años) finalice, Toyota España extiende un año la garantía del vehículo de forma gratuita al hacer el mantenimiento en un centro de la Red Oficial de Toyota España. Esta ampliación garantía es renovable año a año, en cada mantenimiento, hasta un máximo de 15 años y, desde ahora, siempre que el vehículo esté por debajo de los 250.000 km.

Al realizar ese mantenimiento periódico en un taller de la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España, con Toyota Relax se obtiene también un ‘Chequeo de Salud’, que consiste en una inspección del estado general del vehículo —componentes mecánicos y electrónicos— que permite asegurar su correcto funcionamiento y detectar posibles incidencias.

Gracias a este ‘Chequeo de Salud’ es posible ofrecer la extensión de garantía a aquellos clientes que no tengan el libro de revisiones completamente sellado o no hayan pasado desde hace años el mantenimiento en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España*. Así, bastará pasar el ‘Chequeo de Salud’ para posteriormente ser sometido al mantenimiento oficial —la que le corresponda al vehículo en cuestión— y así beneficiarse de un año de garantía adicional.

Filosofía ‘customer centric’

El objetivo prioritario de Toyota es ofrecer al cliente una experiencia excepcional. Por ello, Toyota sitúa al cliente en el centro de todas sus operaciones —filosofía ‘customer centric’— y aplica cuatro objetivos para que su atención sea de calidad: maximizar esfuerzos en la resolución de las dudas, ofrecer una respuesta a cada incidencia, dar respuestas rápidas, eficientes y completas y, por último, seguimiento especial a todas las reclamaciones para ofrecer al cliente una experiencia memorable.

Así, estos cuatro principios han permitido que Toyota España sea hoy referencia de calidad en el sector de la automoción. Continuando con su enfoque 100% centrado en el cliente, toda la Red Oficial de Concesionaros y Talleres Autorizados de Toyota España garantiza la máxima calidad y el mejor trato a sus clientes, para que su experiencia con la marca sea siempre sobresaliente.

*En este caso, solo existirá una carencia de 1.500kms o un mes desde que se realizó la última revisión en Centro Autorizado Toyota, y cuando hubiera trascurrido más de 24 meses sin acudir a un centro oficial esa carencia se ampliará a 3.000km o 2 meses.

