Son muchas las cosas que se dicen de los coches eléctricos, la mayoría de ellas sin ni siquiera haber conducido uno de estos vehículos. Nosotros hemos decidido hacer una prueba más larga de lo habitual, con más 1.000 km en carretera y principalmente en autovías/autopistas, y también por ciudad. Además lo hemos hecho sin tener cargador en la plaza de garaje.

El Cupra Born tiene un tamaño contenido, pues mide 4.322 mm de largo, 1.809 mm de ancho y 1.540 mm de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2.766 mm. El interior es amplio y cómodo.

Lo que destaca del Cupra Born e-Boost Pack & Battery Pack es que aumenta a 231 CV (27 CV más) la potencia máxima y la autonomía en ciudad se eleva a 549 kilómetros con esta batería de 77 kWh.

Hay que tener en cuenta que el incremento de potencia se ofrece durante un tiempo limitado y permite al Born acelerar de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y pasar de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos.

Este paquete e-Boost añade un quinto modo de conducción, llamado Cupra, que se suma a la oferta del resto de la gama y que son Range, Comfort, Performance e Individual. Por cierto, el e-Boost se activa tanto desde el volante como pisando a fondo el pedal del acelerador.

Como elementos destacados de equipamiento, el Born incorpora un Head-Up Display con realidad aumentada, así como un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12 pulgadas, un importante contenido de asistentes a la conducción y una mayor conectividad.

Al volante. Lo primero que notamos es que no hay botón de arranque al uso, simplemente uno se sienta, pisa el pedal de freno y ya está arrancado, así que tan sólo se debe girar el mando que hay a la derecha del panel de instrumentación (eso equivale al cambio de marchas de toda la vida), poner la D o la R si salimos marcha atrás, y empezar la marcha.

En ciudad el Born se mueve como pez en el agua. Es un coche rápido y ágil, especialmente gracias a una dirección muy ligera y suave que favorece la maniobrabilidad. La propulsión eléctrica es ideal en entornos urbanos: silencio de marcha, sin vibraciones y una potencia disponible de inmediato que permite moverse con agilidad en el tráfico. de la ciudad.

En autovía lo que más destaca es el confort de marcha. Además se aprecia que la puesta a punto del coche busca ese toque de deportividad que tiene la marca.

El Cupra Born tiene tracción trasera, y trasmite mejor la potencia y el par que cualquier eléctrico de tracción delantera. Apostar por una tracción trasera es una ventaja.

Divertido. El Born tiene un comportamiento muy noble. Es muy divertido de conducir, sobre todo en carreteras viradas, gracias a una respuesta inmediata y viva del acelerador, a su suspensión y a la dirección.

Hay que decir que cuando se habla de autonomía, se refiere a autonomía en ciudad, porque en carretera el consumo aumenta. Es decir la forma de consumir energía de los coches eléctricos no se parece en nada a la de los coches de combustión. En un coche convencional, el menor consumo de combustible se logra a velocidades sostenidas en carretera. Sin embargo, en un coche eléctrico ocurre lo contrario: en ciudad, con múltiples frenadas y deceleraciones, el eléctrico recupera energía de forma constante. Sin embargo, en carretera, una velocidad sostenida de 120 km/h es el peor enemigo de un coche eléctrico, porque al no haber retenciones no se genera energía para almacenar. Pero para eso están los postes de recarga, y ya hay muchos.

Precio. El Cupra Born e-Boost & Battery Pack se puede adquirir en el mercado español con un precio de partida de 43.850 euros, al que hay que aplicar el descuento directo de la marca y el Plan MOVES III.