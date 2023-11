Antes que nada vamos a explicar qué es un cuadriciclo, también llamado coche sin carnet o microcoche. Tienen unas características muy concretas, son de sólo dos plazas, no pueden medir más de tres metros de largo y 1,50 de ancho y su categoría legal es L6 para los de combustión y L6e para los eléctricos. Estos cuadriciclos ligeros no pueden pesar más de 400 kilogramos y su velocidad máxima está limitada a 45 km/h por lo que no puede circular por autovía/autopista (la velocidad mínima permitida en autovía/autopista es de 60 km/h) y en carretera tradicional debe hacerlo por el arcén, como los ciclomotores. Su matrícula es amarilla, la misma que llevan los ciclomotores, pero más grande, como los coches. Necesitan permiso de conducir, pero sólo el de ciclomotor, que se puede obtener a partir de los 15 años.

En Europa también existen los L7, cuadriciclos pesados de hasta 600 kg y alcanzan 90 km/h por lo que llevan matrícula de coche normal y no tienen restricciones de circulación. A partir del año que viene es casi seguro que se apruebe en España el carné B1 que se puede obtener a partir de los 16 años con un examen más sencillo que el del carné B y con él se pueden conducir los L7, ya sean de combustión o eléctricos. Eso será el año que viene y en su momento ya hablaremos de ellos. Dos acabados. El Ligier Myli, que recibe el nombre de Myli (abreviatura de My Ligier) está disponible en dos acabados, el I.Deal que es el básico y lleva la batería pequeña de 4,14 kWh con hasta 63 km de autonomía, y que en opción puede montar una batería de 8,28 kWh y hasta 123 km de autonomía, lo que no permite incorporar aire acondicionado ya que su uso puede reducir drásticamente su autonomía. El otro es el R.Ebel, que lleva la batería de mayor capacidad de 12,4 kWh, con hasta 192 km de autonomía. En este acabado se dispone de dos presentaciones exteriores, una más elegante denominada Ultimate y otra más deportiva, llamada X, las dos tienen el mismo precio. El R.Ebel, exteriormente tiene un aspecto más robusto con sus pasos de ruedas y paragolpes de estilo SUV, llantas de 15 pulgadas y una pantalla multimedia de 10 pulgadas con doble toma USB. Como opción puede montar dirección asistida, cámara trasera, y parabrisas térmico, comodidades poco habituales en este tipo de vehículos. En el interior del Ligier Myli R.Ebel X nos encontramos con elementos como la pantalla táctil de 10 pulgadas con doble toma USB, a la que se le puede añadir como opción Apple Car Play y Android Auto, cámara de visión trasera y también otros elementos algo más sibaritas, como el separador de maletero y el aire acondicionado. Las diferencias entre el I.Deal y el R.Ebel, además de en la batería, están en el equipamiento. En el I.Deal nos encontramos con un interior sencillo pero práctico. Almacenaje de energía. Las baterías no son extraíbles y admiten una potencia de carga máxima de 2 kW con un enchufe de carga doméstico, aunque en opción se puede adquirir un cable adaptador tipo 2 para los puntos de recarga públicos con corriente alterna. La batería tiene cinco años de garantía o 1.500 ciclos de carga, lo que antes se produzca. El Ligier Myli viene equipado con un cable de carga que permite recargarlo en un enchufe doméstico de 220 voltios, por lo que no hace falta ninguna inversión en un cargador tipo Wallbox en casa, aunque el tiempo puede variar en función de la batería que llevemos, en la de mayor capacidad podemos tardar 6,9 horas para cargarla completamente desde 0 hasta el 100%. Lo mejor es cargarla en cuanto baje del 20%. Al volante. Nosotros hemos probado el Ligier eléctrico en su acabado más alto, denominado R.Ebel X. que mide 2,95 metros de largo, 1,50 de ancho y 1,53 de largo, con espacio para dos ocupantes y un maletero impresionante para su tamaño, pues cubica nada menos que 459 litros, más grande que muchos coches del segmento B. Su motor eléctrico tiene una potencia de 5,6 kW y está disponible con una batería de 12 kWh que llega hasta los 193 km, según las normas WLTP. En ciudad es muy ágil y manejable, ya que como buen eléctrico la entrega de par es inmediata, aunque esa alegría se acaba pronto porque llega rápidamente a la limitación legal de los 45 km/h, lo que en ciudad hoy día no supone ningún problema, y además es muy agradable de conducir. A ello ayudan los cómodos asientos, acogiendo muy bien la espalda. El mando selector del cambio son tres interruptores, D, N y R, situados entre los dos asientos, junto a los elevalunas eléctricos. En cuanto a conectividad nada que objetar, con Android Auto y Apple Car Play, cumple de sobra con lo que demanda todo conductor hoy día. Cuando salimos a carretera, que no es su hábitat natural, ponemos el coche usando casi todo el arcén, como dice Tráfico, y es cuestión de paciencia. No está hecho para eso, pero se puede hacer. Este Ligier, que cuenta con etiqueta ambiental CERO como eléctrico que es, nos permite circular sin problemas por ciudad, y gracias a su tamaño aparcar sin dificultad en muchos huecos que son imposibles para cualquier coche de poco más de 3 metros. El Ligier Myli I.Deal no lo hemos probado, pero la potencia es la misma, varía la capacidad de la batería, lo que nos permitirá mayor autonomía en las más grandes, y el equipamiento. Sin embargo me pregunto, ¿cuantos kilómetros se hacen al día por ciudad en un uso normal? Todos los estudios/encuestas dicen que el máximo está en 60 kilómetros/día, por lo que la versión con la batería más pequeña sería suficiente, además lo cargaríamos en poco más de 2 horas en un enchufe doméstico. Sólo necesitamos una plaza de garaje con un enchufe schuko, el de toda la vida de casa con toma de tierra. Resumiendo, si no necesitamos la opción del Pack Multimedia con Android Auto y Apple Car Play, y el aire acondicionado, la versión del Ligier Myli I.Deal es muy válida, y no hablo para un conductor de 15 años, sino para cualquier conductor, si su uso va a ser únicamente en ciudad o en recorridos muy cortos. Los precios son de 15.690 euros para el Ligier Myli I.Deal y 21.690 para el R.Ebel. Y habría que descontar las ayudas del Plan MOVES III.