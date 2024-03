Inspiradoras: 90 mujeres alicantinas con mucho talento

María Blasco

Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España. Responsable del Grupo de Telómeros y Telomerasa -CNIO- y Doctora por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Esther Guilabert

Secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). Además, desde 2023, forma parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Es periodista de profesión. De 2016 a 2021 fue la directora general de la Institución Ferial Alicantina (IFA).

Marcela Fernández

Es la presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante (AEPA), que agrupa a mujeres profesionales de la provincia tanto de sectores privados como de la Administración Pública.

Maite Antón

Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) y gerente de Grupo Antón Comunicación.

Nuria Montes

Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Valenciana. Desde 1995 hasta 2023, ocupó el cargo de Secretaria General de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Victoria Puche

Directora de Proyectos y Relaciones Institucionales en Forty Gestión. De 2022 a 2023 fue directora general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Susana Soler

Directora del Centro de Competencias Tecnológicas del Banco Sabadell Alicante, es ingeniera en informática por la UA y finalizó sus estudios de doctorado en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural.

Amparo Navarro

Rectora de la Universidad de Alicante (UA). Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante. Ha sido vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento desde 2012 hasta 2020.

Ana Poquet

Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, licenciada en Periodismo, especializada en información audiovisual por la UCAM

Ana Gosálvez

Secretaria general de la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV) Alicante, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas

Eva García Sáenz de Urturi

Escritora, ganadora del premio Planeta en 2020 por su novela Aquitania. Vinculada con Alicante desde los 15 años, es diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante y llegó a trabajar durante varios años como óptica-optometrista y en el propio campus universitario.

María Torrijo

Pionera en el mundo de la vela. Primera mujer del mundo con los títulos de juez, árbitro y Oficial de Regatas internacionales.

Irene de Luis

Directora de marketing y miembro del consejo de administración del Grupo La Grajera

Cristina Balaguer

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UA. Está considerada como «parte fundamental» del crecimiento de Activum Real Estate Consulting, gestionando las principales carteras inmobiliarias de bancos y promotores, diseñado la estrategia comercial y puso en marcha nuevas áreas de negocio con nuevos clientes.

Nuria Oliver

Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance, asesora científica principal en el Instituto Vodafone, cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), dedicada a la investigación en «Inteligencia artificial centrada en el ser humano».

Aránzazu Calzada

Secretaria del Consejo Social de la UA. Catedrática y profesora de Ciencias Histórico-Jurídicas en el Campus de San Vicente.

Macarena Montesinos

Diputada nacional del PP, Montesinos es una de las políticas más veteranas de la provincia. Asimismo, también es Secretaria General del GPP.

Alejandra Quereda

Seleccionadora nacional de gimnasia rítmica individual, es una de las deportistas más laureadas de España, con más de 42 medallas en su haber.

Cristina de Middel

Presidenta de la Agencia Magnum y Ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2017.

Rosana Perán

Vicepresidenta del Grupo Pikolinos. Licenciada en Bachelor in Business Administration (BBA).

Tonia Salinas

Directora del Parque Científico de la UMH, es licenciada en Económicas, especialidad en Empresariales y en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Complutense de Madrid.

Araceli Poblador

Presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSPV Alicante en la actualidad. Subdelegada del Gobierno en Alicante desde julio de 2018 hasta junio de 2023. Es licenciada en Geografía e Historia y antes del cargo político trabajaba como profesora.

María del Mar Valera

La dueña del mítico restaurante alicantino El Caldero es la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA).

Rosalía Mayor

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA).

Itziar Pérez López

CO-Founder & CEO Dual Link

Eva Toledo

Presidenta del El Círculo-Directivos de Alicante y CEO de PADIMA, firma especializada en la protección, defensa y puesta en valor de la innovación. Es especialista en Valoración y Gestión de Intangibles (Instituto de Análisis de Intangibles) y especialista en Valoración de Patentes (CPVA).

Soledad Berbegal

Consejera y responsable de reputación corporativa de Actiu y cofundadora de Women in Office Design Spain. Actiu es una de las compañías más potentes de la provincia de Alicante, con sede en Castalla.

Josefina Bueno

Catedrática de Filología Francesa en la Universidad de Alicante. De 2022 hasta 2023 fue Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.

María Esclapez

Psicóloga, es una de las conocidas divulgadoras de su especialidad, sobre todo en los ámbitos de la salud mental y las relaciones de pareja.

Mónica Carrillo

Periodista y escritora, es la cara visible del informativo Noticias Fin de Semana de Antena 3.

Lucía Galán

Gracias a sus libros, impulsados con la marca en su blog y redes sociales «Lucía, mi pediatra», es una de las profesionales más reconocidas de España en este campo.

Ángela Nieto

Doctora en Bioquímica y Biología Molecular. Investigadora en el Instituto de Neurociencias de Alicante, es una eminencia que compagina su trabajo en al menos diez organismos e instituciones científicas nacionales y europeas.

Rebecca Rippin

CEO de Cookpad, la famosa plataforma online de recetas compartidas por cocineros caseros.

Sara Navarro

Diseñadora de zapatos. Pertenece a la tercera generación de una familia de artesanos e industriales del calzado de Elda.

Rosa Castells

Conservadora y responsable de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), es licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte, por la Universidad de Barcelona.

Isabel Fernández

Una de las pocas deportistas del mundo que tiene la triple corona (oro olímpico, mundial y europeo) y una de las yudocas más laureadas de la historia . Ejerce actualmente de vicepresidenta del Comité Olímpico Español (COE).

Marián Cano

Presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL). Además, desde 2023 también ostenta el cargo de secretaria general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).

Coral Erum

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universitat Politècnica de València (con especialidad en Industria), es CEO para las zonas de Asia y América y consejera delegada del grupo internacional Erum.

Asun Noales

Bailarina, coreógrafa, docente y directora de la compañía OtraDanza. Licenciada en coreografía y técnicas de la interpretación. Titulada en Danza Clásica, Danza Española y Danza Contemporánea.

Dolores Mejía

La directora de Mercalicante es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante.

Ana Mayor

Vicepresidenta de Port Hotels. Asimismo, ocupa el cargo de Directora de Comunicación y Marketing desde el año 2020.

Sonia Terrero

Presidenta de COVAPA, la Confederación Valenciana de APAs/AMPAs de la Comunidad Valenciana.

Senti Bernabeu

Vicepresidenta del Círculo-Directivos de Alicante.

Celia Sánchez

Directora general de 1MillionBot, la empresa alicantina que realiza asistentes virtuales o sistemas de diálogo que ofrecen soluciones de innovación digital.

María José San Román

Chef del Restaurante Monastrell de Alicante. En su trayectoria, ha sido galardonada con una estrella Michelin, dos soles Repsol y un sol sostenible. Además, es responsable del Grupo Gourmet Alicante.

Lola Blasco

Es una actriz, dramaturga y directora de teatro que logró en 2015 el Premio Nacional en Literatura Dramátrica por su obra «Siglo mío, bestia mía».

Ana Serna

Alcaldesa de Albatera. Vicepresidenta Primera de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. Secretaria General del PP en Alicante.

Emma Benlloch

Gerente de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde noviembre de 2013.

Isabel López Galera

Alcaldesa de Xixona. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Pilar Tébar

Directora general de Patrimonio Cultural. Vicepresidenta Primera y Consellera de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana.

María López

Presidenta de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, fundada en el año 1996.

Begoña Martínez Deltell

Miembro del Consell Valencià de Cultura. Es directora de la Galería Aural desde el año 2001.

Susi Díaz

Reputada chef ilicitana galardonada en 2006 con una estrella Michelin por su restaurante La Finca, que abrió en Elche en 1986.

Rosa Ruiz

Directora Territorial de Comunicación y Relaciones Externas de Quirónsalud.

Beatriz Martín Velázquez

Socia de Deloitte, prestigiosa firma que ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y multinacionales.

Eva Ivars

Consejera delegada de Alain Afflelou. Compatibiliza su cargo en la empresa con diferentes puestos en asociaciones como Asociación Española de Retail y de Franquicias y Cámara de Comercio Francesa de Madrid y París.

Cristina Figueira

Chef del restaurante El Xato en La Nucía, donde ha logrado una estrella Michelin (2018) y un sol de la Guía Repsol (2021).

Carolina Pascual

La gimnasta rítmica es historia del deporte en España ya que se convirtió en Barcelona 92 en la española más joven en conseguir una medalla olímpica.

Sandra Paños

Jugadora de fútbol; portera del F.C. Barcelona en Primera División e internacional de la Selección Española de Fútbol desde 2011.

Alicia Garijo

Delegada del Institut Valencià de Cultura en Alicante y directora del Teatre Arniches.

Concha Giner

Directora Médica de HLA Vistahermosa. Se graduó en Medicina en Alicante en 1989 e hizo su MIR en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid con la especialidad Microbiología y Parasitología Clínica.

Ana Milán

Una de las actrices con más proyección de nuestro país, uno de sus más conocidos papeles fue el de Victoria de la Vega en Camera Café.

Victoria Rodríguez Blanco

Presidenta de la Asociación Mujeres por Elche, secretaria de la Asociación Valenciana de Politología y vocal de la Junta directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la UMH.

Carmen Robles

Empresaria alicantina, presidenta de la Fundación Manuel Peláez Castillo para hacer realidad iniciativas que persiguen la mejora general de la sociedad.

Nito Manero

Presidenta de la Asociación Pro-Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA).

Lola Peña

Presidenta del Comité de Proyectos del Rotary Club Alicante Lucentum.

Ana Sala

Alcaldesa de Calp. Accedió a la alcaldía en el año 2019 por el Partido Popular.

Laura Soler

Diputada del Partido Socialista (PSOE) por Alicante en las Cortes Valencianas.

Yolanda Seva

Diputada Nacional y concejala del Grupo Municipal Socialista de Santa Pola. También preside la Agrupación Local del municipio.

María Loreto Serrano Pomares

Alcaldesa de Santa Pola por el Partido Popular desde el año 2019.

Elena Vidal

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la UA, da vida a la cuenta @AlicanteStreetStyle en Instagram, un perfil con más de 120.000 seguidores en el que recomienda planes y escapadas.

Rosa Escandell

Presidenta Fundadora de Programa de Reinserción de Mujeres, una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, trabaja para la inserción social y laboral de mujeres en riesgo de exclusión social, a través de formación, microcrédito y comercialización.

Mar Romera

Es maestra, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional. Actualmente, preside la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci y es autora del modelo pedagógico «Educar con tres Cs: Capacidades, Competencias y Corazón».

Aurelia Bustos

Cofundadora de MedBravo. Empresa especializada en la aplicación de los métodos de IA a la investigación biomédica.

Virtudes López

Magistrada de la Audiencia Provincial de Alicante.

Marina Marroquí

Educadora social, activista y superviviente de violencia de género. Recorre centros educativos y municipios de todo el país con su monólogo «Eso no es amor».

Elia Barceló

Nacida en Elda, una de las escritoras más versátiles de la narrativa española con más de una treintena de novelas.

Gema Amor

Directora de Alicante Gastronómica, una de las mayores ferias de la gastronomía de España. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante.

Laura Navarro

Directora del Aeropuerto de Alicante-Elche. Ingeniera Superior Industrial por la Universitat Politècnica de València con estudios de Postgrado en la Universidad de Cranfield (Reino Unido) en Aviation Management.

Carmen Pomares

Fundadora y directora de Perio&Implant. Es licenciada en Medicina y Cirugía, es periodoncista e implantóloga con dedicación exclusiva en Periodoncia e Implantología, Regenerativa, Rehabilitación Bucal Estética Avanzada y Disfunción Craneomandibular.

Mª Carmen Sánchez

Gerente y directora médica del Centro Médico Dental Benalúa. Licenciada en Odontología, cuenta con un Máster en Cirugía e Implantología y un Máster en Periodoncia y Osteointegración.

Rosa Mª García

Primera mujer alcaldesa de la historia de Benejúzar por Ciudadanos desde 2021.

Nely Ruiz

Alcaldesa de Redován por el Partido Popular desde 2019. Diplomada en magisterio por la Universidad de Alicante.

Laura Estevan

Alcaldesa de Sax por el Partido Popular 2019.

Magdalena Martínez

Alcaldesa de Biar y presidenta del Partido Popular de Biar. Vicesecretaria de Política Sectorial del PP en la provincia de Alicante.

Carmen Berbegal

Directora de Responsabilidad Corporativa en Actiu, una de las compañías más potentes de la provincia de Alicante, con sede en Castalla.

Maribel Botella

Gerente de COES, empresa familiar experta en ofrecer un servicio de restauración escolar comprometida con la alimentación saludable.

Andrea Bernabeu

Licenciada en medicina, es especialista en medicina reproductiva. Actualmente es coodirectora médica del Instituto Bernabeu y desde 2016 es profesora titular de la Cátedra de Medicina Reproductiva y Comunitaria de la UMH.

Alejandra Amesty

Directora médica de Vissum Grupo Miranza Alicante. Grupo empresarial especializado en oftalmología desde hace más de 30 años con clínicas en diversos puntos de España.

Magüi Brotons

Directora de la Residencia Ballesol Vía Parque, centro ubicado en Alicante para el cuidado de personas dependientes de la tercera edad.