«Valorar el talento femenino aumentará su presencia en el sector metal»

¿Cómo describiría la presencia actual de mujeres en el sector metal?

La presencia de mujeres en nuestro sector es mínima y principalmente se suele dar en puestos administrativos y directivos. Algunas estadísticas arrojan cifras entre el 15 y el 18%, cuando la presencia femenina a nivel general está en torno a casi el 50%. Muchos de estos oficios, a priori, no tienen mucho interés por parte de las mujeres, porque tradicionalmente han sido masculinos y parece que todavía a nivel social no ha llegado esa percepción de que también pueden ser ejercidos por mujeres.

¿Qué aporta la mujer directiva a las empresas de este ámbito?

La mujer directiva en nuestro sector aporta una perspectiva de género en la gestión de la empresa, algo que puede ser muy propicio (favorable) para la innovación. La mujer tiene una capacidad de empatía que me parece básica para el liderazgo.

¿Hay dificultad para acceder a puestos de liderazgo?

En el sector del metal, la presencia femenina, en cualquier puesto es mínima, independientemente de la jerarquía empresarial. Una de las principales barreras que nos seguimos encontrando, es que las altas esferas de la empresa, por un lado, no dan el valor que se merece a las habilidades de la mujer para la dirección y el liderazgo y, por otro, rara vez se atreven a apostar por ellas. A ello, se le une la falta de reconocimiento de la autoridad de las mujeres con mando por parte de las bases.

¿Qué obstáculos enfrentan las empresas del sector metal a la hora de implementar planes de igualdad efectivos y cómo podrían superarse?

Si hay una mayor o menor presencia femenina no es impedimento para que haya planes de igualdad. De hecho, están siendo una herramienta estupenda para concienciar y favorecer el acceso de las mujeres a las empresas. Sin embargo, cuando hablamos de igualdad en el entorno laboral el compromiso de la dirección es fundamental. Es necesario que el plan de igualdad no se quede en un documento vacío porque lo importante es la implementación de las medidas de ese plan.

¿Qué acciones recomendaría para incentivar que las mujeres se interesen por el sector?

Sin duda, adoptar medidas para hacer atractivo nuestro sector para las mujeres es esencial. Pero en este caso, creo que hay que ir a la base, si las niñas no tienen modelos a seguir difícilmente vamos a conseguir que las mujeres de mañana quieran entrar a estos espacios. Hay que buscar estrategias para que estas profesiones resulten atractivas para las mujeres, por ejemplo, organizando programas de sensibilización, promoción de modelos a seguir, mentorías o formación en desarrollo de habilidades. También le diría a las empresas que se atrevan a dar la oportunidad al empleo femenino.

¿Qué factores impulsan a las mujeres acceder al sector metal?

La transformación digital y la innovación en el sector industrial están cambiando los roles, la fuerza física ya no es un factor determinante para trabajar en este sector y está posibilitando el acceso de las mujeres a este tipo de puestos. Necesitamos mujeres en los oficios, más incluso que en los puestos directivos. Porque de verdad creo que para introducir a la mujer en el sector tiene que ser desde la base. Estamos atravesando un cambio social importante porque por primera vez estamos empezando a tener en cuenta la perspectiva de género. Pero no podremos hablar de igualdad real mientras no se produzca ese cambio social y mientras no haya una corresponsabilidad en el ámbito doméstico.