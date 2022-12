Lionel Scaloni compareció con la camiseta de Argentina en la rueda de prensa y quiso desvelar una historia que fue clave para conseguir el título del Mundial de Qatar 2022. Una charla con Leo Messi lo cambió todo.

Scaloni explicó que "con Messi tengo una anécdota muy buena, después de Brasil, en San Juan, cuando nos clasificamos para el Mundial, hablé con él antes de que se fuera a París. Transmitíamos algo muy fuerte y la desilusión también podía ser muy fuerte. Él me dijo: no importa, seguimos. Seguramente va ir bien y, si no, no pasa nada a intentarlo".

El entrenador de la albiceleste añadió que esta conversación "me dio mucho ánimo. Yo sentía ansiedad y con esa charla me descargué. Le conté con lo que sentía. Con su respuesta vi que algo se estaba haciendo bien. Es una historia que quiero que todo el mundo conozca porque buenísima".

Scaloni estaba visiblemente emocionado y culminó su comparecencia dedicando el título a "sus viejos" y que "se sientan orgullosos del hijo que tienen". También recitó al resto de la familia como colofón: "Han sufrido mucho y agradezco mucho".