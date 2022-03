La primera ayuda es darle un consejo. Acuda inmediatamente a su veterinario. No se le ocurra tirar del mismo porque puede ser peor el remedio que la enfermedad y, donde no había daño, causarlo. En cuanto a lo de la dieta sacada de internet, seguramente se tratará de alguna dieta rica en fibra. Pues bien, hay va el segundo consejo. No se le ocurra dársela.

Los movimientos intestinales que la misma puede originar, podrían facilitar que el anzuelo se clavara en la mucosa digestiva y le provocara una peritonitis. Lo primero en estos casos es comprobar la presencia del anzuelo. Si el animal presenta vómitos, heces oscuras o falta de apetito, lo más seguro es que sí se lo haya tragado.

En cualquier caso, su veterinario podrá realizar las pruebas diagnósticas adecuadas para salir de dudas y, si finalmente hay que sacar el anzuelo, hágase a la idea de que, en la mayoría de casos, la solución pasará por el quirófano. Confíe en el criterio de su veterinario y olvídese de Google.