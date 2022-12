Como todos los años, muchos habrán sido los hogares elegidos por la magia de la navidad para depositar en los mismos, como presente, un pequeño animal de compañía. Para que, tras las fiestas, ninguno de esos animales acabe como un juguete roto abandonado, existen tres reglas de oro que, en todos los casos, siempre se han de cumplir:

1º Los animales no son un regalo, nosotros debemos ser un regalo para ellos. Todos los miembros de la familia deberán aceptar amistosa y voluntariamente su presencia, comprometiéndose a cuidarlo como merecen. Todos deberían participar en mayor o menor medida en su cuidado, pero si alguno no lo hiciera o rechazara la presencia del mismo, el resto deberá cubrir su falta y conseguir, cuanto menos, que el animal reciba todas las atenciones que necesite, cuidando, por supuesto, de que no padezca las consecuencias de esa dejadez o rechazo.

2º Tener un animal de compañía no es obligatorio, pero, si lo tienes, sí es obligatorio tenerlo bien. Para ello, deberemos proporcionarle un espacio adecuado, cuidarlo y alimentarlo adecuadamente, y velar por cubrir todas sus necesidades. Garantizarle el bienestar necesario será una de nuestras máximas obligaciones. Nuestro veterinario de confianza nos ayudará a conseguirlo con éxito.

3º No se admiten devoluciones. Abandonarlo no es una opción. Una vez que el animal llegue a nuestra casa seremos responsables del mismo mientras viva. Para conseguir que no haya problemas, deberemos socializarlo adecuadamente y que el animal viva integrado y en armonía con su entorno. Mantenerlo atado, viviendo aislado, o en un ambiente hostil, provocará que el animal desarrolle un comportamiento desequilibrado. Por el contrario, si lo tratamos siempre con cariño y paciencia, conseguiremos que fácilmente se integre en la familia y, sobre todo, que conviva con nosotros durante muchos años, en realidad, hasta el final de su vida, disfrutando siempre de su amistad y compañía durante cada minuto de la misma.