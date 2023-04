La recogida de animales abandonados es una competencia municipal. Lo establecen así todas las normas autonómicas sobre protección y tenencia de animales de compañía. Sin embargo, en algunas zonas se presta también desde Mancomunidades que agrupan a una serie de municipios, lo que permite abaratar el coste del servicio o, incluso, desde Diputaciones provinciales que asumen la competencia, sobre todo, para aquellos municipios más pequeños que no tienen medios para ello.

Por otro lado y a su vez, dichos municipios pueden prestar ese servicio directamente mediante su personal o, bien, contratar a una empresa o una asociación sin ánimo de lucro que realice el mismo. Esto último suele realizarse mediante licitación pública. Eso quiere decir que, a la misma, puede presentarse cualquier entidad que cumpla los requisitos legalmente establecidos.

También puede variar el lugar desde el que se preste. Pueden ser unas instalaciones públicas o, también, privadas. En cualquier caso, si no se presta directamente por parte del ayuntamiento, el propio pliego de la licitación establecerá como deben ser dichas instalaciones y la capacidad que las mismas deben tener. Todo ello sin menos cabo de que, en todos los casos, éstas deben tener la calificación de núcleo zoológico que les permita acoger animales abandonados.

Como puede verse, la forma de organizar dicho servicio es muy variada. Sin embargo, el verdadero problema es que todavía quedan muchos municipios que no cuentan con ninguno. Si ese incumplimiento o ilegalidad se realiza sólo porque no se tienen medios para ello es una cosa, pero si no se cumple argumentando que no es necesario o recurriendo al esfuerzo infinito de las protectoras de la zona, es otra. Entre otras cuestiones, porque en este último caso el verdadero problema es la nula voluntad de cumplir la ley que tiene ese ayuntamiento. Eso es muy preocupante, aunque aún lo es más el nulo seguimiento que se realiza por parte de muchas comunidades autónomas al respecto. Todo ello provoca una sensación de impunidad que siempre acaban pagando los animales.