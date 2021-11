Baltasar Garzón: "El Poder Judicial debería dimitir para forzar al Parlamento su renovación"

"Yo lo tengo muy claro. Desde el presidente hasta el último de los vocales del Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] tendrían que dimitir y poner en la tesitura al Parlamento para que cumpla su obligación de renovarlo". Baltasar Garzón tiene una opinión contundente sobre el atasco de más de tres años en la renovación de uno de los máximos órganos de la justicia en España.

El ex magistrado visitó ayer Las Naves, en València, para inaugurar las charlas dentro del evento de transferencia de proyectos de innovación que transforman la ciudad TRANSFira, y que tiene como objetivo dar a conocer los proyectos de innovación que se desarrollan en la ciudad. Tras el evento, atendió a las preguntas de Levante-EMV.

Horas antes de que se conociera el voto del Gobierno y el PP para la renovación de los órganos constitucionales pese a la controversia por el currículum del candidato propuesto por los populares Enrique Arnaldo, Garzón aseguró que «no me parece justificable que el Gobierno vote con la nariz tapada» esta renovación.

«Si te tapas la nariz -prosiguió- no respiras. Y hay que respirar, tener los ojos muy abiertos y tomar la decisión de que, si un candidato no tiene la experiencia adecuada como ocurre en este caso, hay que apartarle y pensar en otros». Para el exmagistrado, esto supone un descrédito para la justicia y la confianza de los ciudadanos. «Tenemos la obligación desde la justicia de ser muy transparentes y claros con los ciudadanos. Desgraciadamente no se están poniendo las cosas claras, entre otras cosas porque hay un interés claro en que el Consejo General del Poder Judicial no se renueve».

Filibusterismo político

Pese al acuerdo alcanzado por Gobierno y PP con los votos en contra de toda la oposición, todavía queda un gran órgano judicial por renovar, el CGPJ. Garzón, en referencia al Partido Popular, defiende que «no hay justificación para que haya un partido que hace filibusterismo político con unos intereses concretos y para forzar la elección de sus candidatos en otros organismos como el Constitucional, todo eso mientras proclama la pureza y la independencia».

En pleno debate sobre el mecanismo de elección, Garzón proclamó que «no es malo ni bueno, a mi me parece un mecanismo adecuado, al menos yo lo prefiero. Si fuera decisión de las asociaciones de jueces, los candidatos para el CGPJ o el Tribunal Constitucional casi siempre serían conservadores».

«Sin embargo, sigue Garzón, la sociedad española no es conservadora, al menos no toda, por tanto tiene que haber un equilibrio, y eso se consigue en el Parlamento. Lo que no se puede hacer es dificultar esa designación con intereses particulares».

En agosto de este año el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un dictamen (vinculante, recuerda Garzón) en contra de la condena de 11 años de inhabilitación que el Tribunal Supremo impuso al magistrado tras ordenar las escuchas del caso Gürtel. Han pasado tres meses desde esa condena y Garzón recuerda que «el Gobierno tiene un plazo de seis meses para cumplirlo, si no tendré que acudir a los organismos competentes». Asegura que su intención es volver a la judicatura.

El exmagistrado explica que no quiere que desaparezca la sentencia, sino que se incluya el dictamen del comité que obliga al Estado español a que desaparezcan sus efectos por arbitraria, injusta y parcial. «Es lo que está obligado a hacer como representante ante el comité».

Con esta reforma del Constitucional el organismo queda compuesto por tres mujeres y nueve hombres, todavía muy lejos de la paridad. Garzón aseguró que «en la justicia falla mucho el equilibrio. A pesar de que hay más mujeres que hombres en las últimas promociones, en el nivel más alto todavía no están presentes. La paridad tiene que cumplirse porque es un reflejo de la carrera judicial y de la sociedad española».