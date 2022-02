La primera foto del 13-F, la de los sondeos publicados a las ocho de la tarde, no proyecta la imagen que buscaban los socialistas. No revalidarían su condición de primera fuerza en Castilla y León, la que consiguieron en 2019, y tampoco podrían ahormar una mayoría alternativa a la de PP y Vox. El PSOE, que ha repetido con Luis Tudanca como candidato, bajaría considerablemente respecto a su actual representación. La estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez no quedaría afectada, pero su federación regional sí se llevaría un importante palo en las urnas pese al clima adverso al PP que se respiraba en los últimos días.

Las encuestas de GAD3 para 'Abc' y COPE, la de Sigma Dos para 'El Mundo' y la de Sociométrica para 'El Español', coincidieron en situar al PP como primera fuerza, con entre 29 y 33 escaños, seguido del PSOE (26-30 procuradores) y de Vox (10-13). El trabajo más optimista para los socialistas es el de Metroscopia: 27-29 asientos en las Cortes de Castilla y León, por los 29-31 del PP. De confirmarse estos datos, el PSOE por tanto no reeditaría su victoria de hace más de dos años (fue su primer triunfo desde 1983), ni tendría opciones de gobierno. A cambio, contarían con el argumento que no despreciaban en absoluto en los últimos días: al depender el PP de Alfonso Fernández Mañueco de Vox, la hipotética entrada de la ultraderecha en su Gobierno marcaría las campañas venideras. Además, el candidato conservador no igualaría la gesta de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En cierta medida, los datos tendrían un sabor dulce, porque se truncaría esa escalera hacia la Moncloa que había imaginado Pablo Casado. En Ferraz, no obstante, imperaba la prudencia una vez cerrados los colegios electorales, con la esperanza de que la mayor participación registrada en las zonas urbanas pudiera traducirse en un voto progresista. Pero la idea del Gobierno alternativo ya se habría esfumado por completo. Castilla y León, no obstante, nunca ha sido un territorio fértil para la izquierda. El PSOE solo la gobernó entre 1983 y 1987, y jamás recuperó después las riendas de la comunidad. Es "prematuro" hacer valoraciones, decía la presidenta de los eurodiputados socialistas, Iratxe García, en TVE, donde recordaba que es crucial cómo se reparte el último escaño en cada una de las nueve provincias, que puede bailar por un puñado de votos. En la sede federal del PSOE ya estaban este domingo los números dos y tres del partido, Adriana Lastra y Santos Cerdán, y el secretario de Estrategia y Acción Electoral, Javier Izquierdo. Estaba previsto que llegaran a Ferraz los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero, así como más miembros de la ejecutiva federal, como Felipe Sicilia y Hana Jalloul. No estaba prevista en ningún caso la llegada de secretario general, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno siempre sigue las noches electorales de las autonómicas desde la Moncloa, no en el cuartel general de su partido.