Aunque con la eliminación de la sedición el Tribunal Supremo los haya condenado por desobediencia y haya dado por cumplida la pena de inhabilitación, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los 'exconsellers' Josep Rull y Joaquim Forn descartan por ahora volver a la política institucional. Los tres han cargado contra la actitud de "venganza" que atribuyen a la justicia, que sí que ha decidido mantener la inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los 'exconsellers' Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

En declaraciones a diversos medios de comunicación, Rull se ha centrado en criticar la decisión del Supremo y la negociación de ERC con el PSOE para reformar el Código Penal. "Da la sensación de que la reforma los ha excitado todavía más y han hecho un despliegue testosterónico del tipo 'vamos a salvar España al precio que sea', y es inaudito que el Gobierno diga 'veis como no salen impunes', todo es un despropósito", ha afirmado. Sobre su futuro ha afirmado que sería "frívolo" plantearse una candidatura electoral. "No he dejado nunca de hacer política, lo importante no es lo que podamos hacer cada uno sino lo que hacemos juntos".

La antítesis de Borràs

Rull ocupa un lugar destacado en los liderazgos de futuro de Junts. Fuentes cercanas al 'exconseller' consideran que él apuesta claramente por Turull y se resiste a ocupar un cargo más elevado que el del presidente del consejo nacional del partido, si bien es consciente de que está en las quinielas. Su perfil es muy apreciado en la parte de Junts que se sitúa en las antípodas del discurso y el estilo de la que fue candidata y ahora presidenta de la formación, Laura Borràs.

En Rull ven la recuperación de la centralidad, del discurso social y de un estilo político dialogante y sensible. Además, el paso por la cárcel y la manera con la que ha afrontado su vida política tras esa etapa, le confiere unas características únicas. Con todo, la percepción en el partido es que todo es prematuro. La sentencia sobre Borràs será un punto de inflexión para decidir candidatura y todo ello en un contexto de lucha entre espacios y sensibilidades distintas.

En relación a la situación de Forn, lo cierto es que ya se resistió a ser candidato a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales anteriores y en la actualidad vive más apartado que Rull de la actividad diaria de la dirección de Junts. Su apuesta, antes de la decisión del Supremo, ya era la de apoyar al partido en Barcelona, en especial tras la candidatura de Xavier Trias a la alcaldía, pero sin volver a presentarse a las listas. Y la decisión del Supremo no ha interferido en ello, así que no figurará en la lista del alcaldable.

Forcadell carga contra los jueces

En una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida, Forcadell ha descartado su regreso a la política institucional y ha criticado que el PSOE "tendría que haber admitido que, pese a hacer la reforma, no controla a la Fiscalía", aunque ha defendido los cambios en el Código Penal pactados con ERC en el Congreso de los Diputados. Así, a su juicio, los magistrados actúan con la intención de "castigar" al Gobierno y corregir, en sus palabras, la nueva redacción del Código Penal tras eliminarse la sedición y modificarse la malversación. "Están haciendo política, evidentemente. Es una forma de castigar al independentismo", y aunque no ha concretado si recurrirá la sentencia de revisión del TS, ha subrayado que sus abogados ya han llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).