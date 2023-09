Si algo obsesiona a Carles Puigdemont, 'expresident' y líder de Junts per Catalunya, es que su apuesta por salir de Cataluña y defender la confrontación con el Estado acabe siendo estéril frente al pactismo que ha emprendido ERC desde el referéndum del 1-O. Esta obsesión es clave para entender porqué en su conferencia sobre las posibles negociaciones de investidura con el PSOE no planteara exigencias materiales -infraestructuras, financiación, competencias- sino sobre todo una idea clave: el reconocimiento nacional de Cataluña. Es decir, Puigdemont exige a Pedro Sánchez que no solo rehabilite a su partido sino, sobre todo, que asuma que Cataluña es una nación, que emprenda una amnistía amplia y que ponga las bases de un acuerdo "histórico".

Ha de ser histórico -palabra subrayada por Puigdemont en su elocución de media hora- por dos motivos: para dar sentido al relato resistencialista de Puigdemont y los suyos y para marcar claramente las diferencias con lo que Puigdemont llama con desdén el autonomismo y que asocia a la estrategia de Esquerra.

El marco

Con todo, las condiciones, el marco que ha fijado Puigdemont en un céntrico hotel de Bruselas a escasa distancia de las institucones europeas, no incluyen el referéndum (cosa que haría inviable el acuerdo con el PSOE) son, según él mismo ha subrayado, constitucionales y asumibles. Es decir, que no está cerrado a negociar si se dan tres condiciones: una ley de amnistía que ampare todos los hechos delictivos desde la consulta del 2014, un reconocimiento de "la legitimidad democrática" del independentismo y un "mecanismo de mediación y verificación", cuestión que ya exigió Junts para formar parte de la mesa de diálogo a la que finalmente solo acudió ERC con el Gobierno socialista. Existe una cuarta condición: que la negociación se mueva en el marco de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto significa que Puigdemont pide poder asirse a las referencias existentes en la legislación internacional a la autodeterminación y a los referéndums.

En cuanto a la amnistía, ha precisado que no puede equipararse a "víctimas y victimarios", es decir, que rechaza que los policías imputados por las cargas del 1-O puedan acogerse a la ley, y ha subrayado que no se trata de una amnistía para "olvidar" sino para reparar una injusticia.

Este marco de condiciones es clave y ha pasado por delante de la reivindicaciones sectoriales, que ha comentado de pasada, y ya conocidas, que van desde el déficit fiscal de Cataluña a los problemas de Cercanías. Pero en todo momento el 'expresident' ha querido elevar la mirada buscando el carácter histórico y excepcional del acuerdo al que invita a negociar al PSOE. "No hemos aguantado la posición estos años para acabar salvando una legislatura, más claro no se puede decir, sino para defender el encargo recibió y que hemos conservado de los ciudadanos, una parte de los cuales nos mira con recelo y desconfianza, pero que hemos de tener presente cuando nos sentemos con quien nos venga a pedir su apoyo", ha afirmado al final de su intervención.

La negociación propiamente dicha

La negociación propiamente dicha llegaría solo después de que el PSOE cumpliera las cuatro condiciones, y entonces sí se abrirían las carpetas de las reivindicaciones sectoriales y, por encima de ellas, el referéndum. Al respecto, lo más importante es lo que Puigdemont no ha dicho. No ha dicho que sea condición sine qua non para votar la investidura. Ha afirmado que es su objetivo irrenunciable ("El pueblo catalán tiene el derecho de hacer realidad la decisión que ya tomó en el 2017 de ser un Estado independiente, sólo un referéndum acordado podría sustituir el mandato del 1-O tal como hemos recalcado desde hace años") y ha añadido que si la amnistía era inviable a ojos del PP y el PSOE y ahora es un melón que se abre, también lo puede ser el referéndum, que según Puigdemont puede celebrarse en el marco de la Constitución.

Reivindicación de Junts

Puigdemont, que tenía enfrente a toda la dirección de Junts y a representantes de ERC y la CUP y de las entidades independentistas, ha aprovechado para reivindicar el papel de su partido frente al de Esquerra en los úlitmos años y para advertir al PSOE que no va a moverse solo por una investidura sino por un acuerdo de trascendencia histórica. El 'expresident' ha recordado como su partido no se sentó en la mesa de diálogo, salió del Govern de coalición con ERC o eludió aprobar presupuestos del Estado, entre otras medidas, para mantener su posición en favor de la vía unilateral.

La conclusión, más política que administrativa, más de concepto que de exigencia concreta, es que si hay acuerdo, en palabrs de Puigdemont, "no hablamos de un parche para tirar adelante la legislatura y parar el paso a la derecha, hablamos de que si hay acuerdo tiene que ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni Gobierno español no ha sido capaz de hacer realidad, pese a algunos intentos, desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714".

O elecciones o pacto

La conclusión ha sido un emplazamiento explícito al PP y al PSOE: "Elecciones o pacto con Junts, que no renunciará a la unilateralidad". Y ha advertido: "Estamos preparados por si hay elecciones, pero también para una negociación que quiera culminar con un acuerdo histórico. La pregunta no es si nosotros estamos preparados para una negociación, sino si lo están los dos grandes partidos españoles para negociar con nosotros con todo lo que representamos o sencillamente quieren salir al paso y obtener como sea el apoyo parlamentario para consolidar un liderazgo o desmontar el del rival", ha despejado.