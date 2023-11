Primero fue el PNV quien anunció que Íñigo Urkullu no será su candidato a las próximas elecciones en el País Vasco. Ahora, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha tomado la decisión de no encabezar la candidatura de su partido a esos comicios. Renovación total en las listas de las dos principales formaciones en Euskadi. Otegi tenía tomada la decisión hace meses, o así lo aseguró en una entrevista de radio, aunque no quiso desvelar nada más. Este lunes, tras la reunión de la dirección de EH Bildu, ha confirmado que no se presentará como candidato a lehendakari, aunque sí pretende seguir como coordinador general de la formación.

"He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato a lehendakari de los tres territorios", ha sentenciado Otegi en rueda de prensa. "¿Cuáles son las razones?", ha dicho el coordinador general de EH Bildu antes de señalar que el partido está "bien situado en términos electorales, bien situado en términos de defensa de valores y de principios y bien situado como alternativa política" y que "cuando se está bien es cuando se toman determinadas situaciones". A esto le ha sumado la necesidad de afrontar los debates que se van a abrir en los próximos años y "mantener una cierta tensión". Otegi no ha querido dar ninguna pista sobre quién será el candidato a las elecciones en el País Vasco que se esperan para el primer semestre de 2024. Tan solo ha apuntado que "hay una nueva generación" que se está abriendo paso y que será a lo largo de diciembre cuando elijan a su sucesor. Sobre este asunto, ha negado que de este paso al lado porque su pasado pueda lastrarle, alegando que desde que está al frente del partido no han hecho otra cosa "sino crecer". "Todo el mundo sabe que tengo un pasado, pero que también he hecho algunas cosas que una cierta parte del país agradece. Entonces, no tengo ningún tipo de pensamiento en esa dirección. Para nosotros este es un debate que está superado", ha sentenciado. Su trayectoria Miembro, primero, de ETA político-militar y, después de ETA militar, Otegi fue condenado en 1989 a seis años de prisión por el secuestro en 1979 del director de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua. Tras su salida, en 1993, Otegi se presentó a las elecciones vascas en la lista de Herri Batasuna, donde llegó a formar parte de la dirección. Ya en 2001 se fundo Batasuna y fue su portavoz hasta que el partido fue ilegalizado en 2003. Durante más de una década, Otegi estuvo entrando y saliendo de prisión por distintas causas, desde apología del terrorismo a injurias a la Corona. Con la fundación de Sortu, en 2013, ocupó la secretaría general, aunque el cargo quedó vacante durante el tiempo que permaneció en la cárcel. También fue designado coordinador general de EH Bildu, coalición en la que se integra Sortu, y el candidato de la misma a lehendakari en 2016. El contrincante El sustituto de Otegi tendrá enfrente también a otro candidato novato, Imanol Pradales. El PNV comunicó el pasado viernes que Urkullu no se presentaría en los próximos comicios y el sábado anunciaron la apertura del proceso de primarias y al candidato oficial, Pradales. "Es el momento adecuado para abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década en unos tiempos políticos con tantas incertidumbres como oportunidades", sentenció el líder del PNV, Andoni Ortuzar. Sobre Pradales, destacó que es "afiliado en la organización municipal de Santurtzi, doctor en Sociología, trilingüe y con varios másteres y una probada capacidad de gestión". En concreto, entre julio de 2011 y junio de 2015 fue diputado de Promoción Económica en la Diputación Foral de Bizkaia y desde julio de 2015 hasta la actualidad ha sido el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en el mismo organismo.