La UCO rastrea las bases de datos de la Guardia Civil para atrapar al topo que dio el chivatazo a la 'trama Koldo'

La Guardia Civil no solo ha investigado la trama Koldo para desentrañar si cometieron los delitos de corrupción que se imputan a los detenidos y si hay algún responsable que aún no ha sido citado en la Audiencia Nacional. También "han procedido a auditar todas aquellas bases de datos a las que se tiene acceso y en las que se encuentra cualquier tipo de información relativa a la investigación", para tratar de averiguar quién alertó a Koldo García Izaguirre, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, de la investigación que se cernía sobre él y el resto de miembros de la presunta organización criminal desarticulada en la operación Delorme.

Según consta en uno de los últimos informes del instituto armado aportado en el Juzgado Central de Instrucción número 2, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial, los investigadores llevan tiempo sospechando que Koldo sabía que estaba siendo vigilado. De ahí que comprobaran sus propias bases de datos sobre "vehículos oficiales empleados por los investigadores o de recursos humanos en las que figuran datos de carácter personal de los propios investigadores".

Extracto del sumario del 'caso Koldo' sobre Víctor de Aldama. / EPE

Sus sospechas surgen a partir del sistema de escuchas que instalaron en la marisquería 'La Chalana' en octubre de 2023, por ser el lugar donde Koldo organizaba gran parte de sus reuniones. En una comida celebrada el 17 de octubre con su hermano Joseba, en la que le comenta que lo de poner uno de los pisos de Benidorm a nombre de su hija había sido un error que debían subsanar en el notario, también le dice: "Ahora viene la Guardia Civil a verme y vienen también de la UCO para explicarme que no me pusieron el seguimiento a mí, porque si era en el seguimiento de Izaskun y era al padre... detrás de joder a José Luis, detrás del secretario de Estado, detrás del… hay, me parece que son 27 personas las cuales están siguiendo".

27 investigados

Los investigadores concluyen que de esas palabras se infiere que Koldo "informaba a su hermano que se va a reunir agentes de la Guardia Civil para que le expliquen que no le pusieron el seguimiento a él", sino al propio "Joseba, mencionando Koldo que cree que hay 27 personas investigadas". Ese mismo día, el exasesor de Ábalos se reunió con cuatro guardias civiles, uno de ellos el ya imputado Rubén Villalba, entonces agregado de la Embajada de Venezuela.

El informe de la UCO, en el que se ordena investigar una quincena de cuentas relacionadas con el comandante Villalba, señala que a las 14.25 horas de ese mismo 23 de octubre Koldo se reunió con él "en presencia de un tercero en una mesa del interior del restaurante 'La Chalana'". Señalan que "inmediatamente después, se unían a esta reunión otras dos personas más. Posteriormente, se agruparon en esa ubicación hasta seis personas que entablaron distintos grupos de conversación". A las cuatro de la tarde, Rubén Villalba abandonó el restaurante con una carpeta con papeles en sus brazos.

Los agentes suman a todo ello la conversación del pasado 3 de febrero con el empresario Rogelio Pujalte, que, según se desprende del teléfono de Koldo, podría conocerse con Rubén Villalba. En ella el primero recomienda al exasesor de Ábalos que no utilice en sus dispositivos móviles la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Koldo le responde que nunca la ha utilizado y que no se preocupe, porque lo sabe "todo”. Sabe “que están, cómo están, cuándo están”, afirma para terminar culpando al "subnormal del perro", en referencia al presidente del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama, por sus problemas con el fisco.