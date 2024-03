Aragonès reprocha a Junts que pida unidad ahora tras rechazar por "electoralismo" los presupuestos

ERC no tiene ninguna intención de hacer una candidatura unitaria con Junts a las elecciones catalanas del 12-M. Los republicanos ya quisieron dejarlo claro este mismo jueves solo unos minutos después de que Puigdemont lanzara la propuesta, y este viernes el president Pere Aragonès ha puesto voz a este rechazo. El también candidato de ERC a la reelección se ha preguntado qué credibilidad tiene Junts para lanzar esta propuesta de unidad cuando hace tan solo una semana tumbó los presupuestos de la Generalitat que había preparado ERC.

Esquerra Republicana quiere desactivar este debate desde el primer momento porque considera que no le beneficia en nada. Así, Aragonès ha defendido que no puede presentar candidatura con un partido que por "partidismo y electoralismo" contribuyó a que la Cámara catalana vetara las cuentas "más altas de la historia de Cataluña en salud, educación y lengua y cultura catalana". Un veto que acabó por provocar el adelanto electoral.

Con estas palabras, Aragonès quiere trasladar que la propuesta de Junts no es sincera, ya que ahora piden una unidad que no exhibieron en la votación presupuestaria de la semana pasada. Fuentes del partido de Oriol Junqueras también expresan su perplejidad porque ahora reciban esta oferta de Junts cuando en octubre de 2022 este partido decidió "abandonar" el ejecutivo de Aragonès. Para ERC, "rehacer puentes" con Junts, sí, candidaturas unitarias, no. Ya la hicieron en 2015 bajo las siglas de JxSí y no guardan un buen recuerdo.

Aragonès también ha abordado que Puidgemont haya decidido ser, finalmente, el candidato de Junts, aunque no ha querido darle mayor transcendencia. "Respetamos que todas las personas que se quieren presentar lo puedan hacer y lo puedan hacer en plena libertad", se ha limitado a decir. Desde que el lunes quedó claro que Puigdemont daría el paso, los republicanos tratan de relativizarlo y esgrimen que no es una gran novedad porque ya lo hizo en las elecciones catalanas de 2017 y 2021. Además, puntualizan, en ninguna de las dos ganó. En 2021, además, quedó por detrás de ERC.

El "delegado de la Moncloa"

Aragonès evita el cuerpo a cuerpo con Puigdemontporque con quien quiero tenerlo es con el candidato del PSC, Salvador Illa. Así, el president ha vuelto a defender su propuesta de "financiación singular" para Cataluña y ha lamentado que Illa, en lugar de considerarlo una necesidad, lo considere un "privilegio" porque la Generalitat saldría del régimen común que ahora comparte con el resto de comunidades autónomas. Así, ha vuelto a calificar al candidato del PSC de "delegado de la Moncloa" lo que, a su juicio, le inhabilita para ser el próximo presidente.