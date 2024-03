Gallardo lidera en Extremadura un PSOE renovado sin ningún diputado de la Asamblea

Un PSOE renovado avala con el 68,56% (el porcentaje más bajo de los últimos congresos) de los votos válidos emitidos a Miguel Ángel Gallardo como nuevo secretario general de los socialistas extremeños. El decimocuarto Congreso del PSOE de Extremadura aprobó la composición de la Comisión Ejecutiva Regional que acompañará al dirigente durante los próximos cuatro años y que no incluye a ningún diputado de la Asamblea. Gallardo estuvo arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los expresidentes Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La lista contó con 242 votos favorables de los 353 votos válidos emitidos de entre un total de 378, según se hizo público en la lectura del escrutinio, previa a la clausura del Congreso que se celebra en la Institución Ferial de Mérida.

En la nueva comisión ejecutiva, que tiene 29 miembros frente a los 50 de la anterior, solo repite Gallardo y hay 16 mujeres. Entre las caras nuevas se encuentra la exconsejera de Agricultura y actual secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, sustituye como presidenta del PSOE a Blanca Martín, que ostenta la Presidencia de la Asamblea de Extremadura.

De número dos, como vicesecretaria general del PSOE extremeño, se sitúa Eva María Pérez López, que fue nombrada consejera de Educación por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2005 y un cargo que ocupó también con Guillermo Fernández Vara hasta 2011. Incluye como secretaria de Comunicación y portavoz a María Andrada Casco, de Casar de Cáceres, y como secretario de Organización y Acción Electoral a Manuel Borrego, alcalde de Valverde de Leganés.

También se aprobó, con el 71,95 % de los votos, la composición del Comité Federal, que ha contado con 376 votos emitidos, de los que han sido válidos 353 y de estos, 254 a favor. Por su parte, la Comisión Regional de Ética ha contado con el respaldo del 71,7 % de los votos. En este caso se han emitido 366 votos, de ellos 357 válidos y de estos, 256 a favor.

Ganar la Junta

Al finalizar el escrutinio y conocer el resultado favorable de la votación, Miguel Ángel Gallardo y la ministra Pilar Alegría clausuraron el congreso socialista. El secretario general reafirmó la «enorme responsabilidad» que tiene la nueva Ejecutiva regional y anunció que la primera reunión será el próximo lunes con el objetivo de «ganarse el Gobierno de Extremadura». «Esta labor significará sacrificio y trabajo, pero es lo que he venido haciendo durante toda mi vida política. No me asusta dirigir al PSOE regional», señaló. Gallardo explicó que «elegí libremente a mis compañeros, ya que soy de los que piensa que uno tiene derecho a equivocarse porque es la mejor forma de acertar».

Por su parte, la ministra Alegría indicó que «el reto más ambicioso es devolver la dignidad a los extremeños, así como darle una senda de modernidad a esta tierra y mejorar la vida de la gente". "Si echamos la vista atrás, lo mejor que le ha pasado a esta tierra siempre ha llegado de la mano de los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara", precisó. Además, sobre este último, indicó que "ha sido una de las mejores figuras que ha dado la política, no solo para esta tierra, sino a nivel nacional". A Gallardo le auguró «un importante futuro", ya que según valoró, «viene de la mejor escuela de los socialistas, que es la municipalista".

Suscríbete para seguir leyendo