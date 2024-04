DIRECTO | Todo sobre la posible renuncia de Pedro Sánchez tras "el ataque" a su mujer : últimas noticias y reacciones

Ortuzar (PNV) cree que Sánchez "está más en irse que en quedarse" y no descarta que dimita

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está más en irse que en quedarse, por lo que no descarta que dimita y que se haya dado cinco días de reflexión "para dar tiempo a su partido a que reaccione". En entrevistas publicadas este domingo en El Correo y en Deia, Ortuzar se ha referido a este asunto y ha opinado que "no es una pose ni un cálculo político; no tengo ningún dato, pero me da la sensación de que no es una táctica para reforzarse por el asedio al que le someten el PP y la prensa de ultraderecha digital".