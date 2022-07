Tessa Thompson, la valkiria 'queer' de Marvel que desafía los tabús de género en 'Thor: love & thunder'

Desde que comenzó su carrera como actriz a principios de los dos mil, Tessa Thompson no ha parado de escalar peldaños hasta convertirse en una estrella de Hollywood, y lo ha hecho sin perder un ápice de su personalidad y su compromiso social dentro de la industria. Es mujer, negra, se ha declarado bisexual y siempre ha mantenido firmes sus principios a la hora de luchar contra el racismo y la homofobia tanto a través de sus películas como en sus declaraciones públicas.

Gracias a su papel de Valkiria ha dado un paso más allá en la representación de los personajes LGTBI dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Si su primera aparición en 'Thor: Ragnarok' sirvió para compensar la testosterona de Thor, en 'Thor: Love and Thunder' su personaje continúa desarrollándose y aparece de manera explícita su atracción hacia las mujeres. Es algo de lo que se siente muy orgullosa. “Creo que las películas y en particular los blockbusters tiene la oportunidad de invertir el status quo, que las personas sean vistas y valoradas más allá de su género”, cuenta la intérprete en una conversación por zoom para EL PERIÓDICO, diario integrante del grupo Prensa Ibérica al igual que este medio. “Creo que Valkiria es una superheroína muy emocionante, porque desafía nuestras ideas sobre la representación de género, y eso es importante”.

Mujeres musculadas

La actriz cuenta que la primera vez que vio la película junto a Natalie Portman ambas se enorgullecieron de sus personajes, dos mujeres musculadas, fuertes y poderosas que luchan en igualdad de condiciones junto a los hombres. Cree que todavía hay muchas cosas que cambiar en Hollywood con respecto a los personajes femeninos, pero que películas como esta ayudan a trasmitir el empoderamiento femenino. “Es algo que creo que Marvel está haciendo muy bien. El cine debe ser un reflejo de nuestro tiempo, y tiene el poder de desafiar las convenciones. Así que estoy agradecida de formar parte de una conversación que nos atañe a todos, la de ir derribando las barreras de género a través de las narrativas cinematográficas”.

En 'Thor: Love and Thunder', además de guerrera, Valkiria se ha convertido en Rey Valkiria del pueblo de Asgard. A ella le gusta que no se haya cambiado el término por ‘reina’, porque una mujer puede ser rey, sin más. El lenguaje, en ese sentido, también puede ser poderoso.

Durante la promoción de la película, tanto Taika Waititi como los demás responsables no se han cortado a la hora de decir que 'Thor: Love and Thunder' es una película ‘súper gay’ y que están felices de ello. No es la única referencia queer que aparece. El personaje de Korg (al que pone voz el propio Waititi) señala que los de su especie se aparean entre machos y de su abrazo surge un niño. Además, el máximo dios del Olimpo, Zeus (Russell Crowe), aparece rodeado de hombres y de mujeres que forman parte de su harem.

Después de que en 'Lightyear' apareciera una pareja de lesbianas que ha generado todo tipo de polémicas en Twitter, la nueva película de Marvel da un paso más allá a la hora de representar la diversidad sexual. Lo hace de forma muy consciente, porque, como dice la propia Tessa Thompson, el director, Taika Waititi ha aportado no solo frescura a nivel visual y narrativo, sino que también se ha atrevido a introducir temas que están presente en nuestra realidad, aunando comedia y patetismo con corazón e ironía. “Creo que, en el fondo, la película trata sobre el poder transformador del amor, del amor de todo tipo, el romántico, el familiar, el amor a la comunidad, el amor por la que hacer, el amor por el trabajo y también el amor propio”.