Una oportunidad única para poner a la arquitectura en el centro del debate de cómo debe ser la Alicante del futuro. Esta ha sido una de las conclusiones a las que llegaron los arquitectos Vicente Castillo, Joaquín Alvado, Luis Navarro, Carlos Pérez y Antonio Galiano en la mesa redonda que sirvió como clausura del congreso el congreso MedCity en Alicante, un evento que se celebró hace un par de semanas en la ciudad y que fue organizado por la Comisión Europea centrado en la propuesta arquitectónica "New European Bauhaus" que se enfoca en soluciones innovadoras para crear ciudades mediterráneas más resilientes y sostenibles.

Los resultados de esta mesa de conclusiones de MedCity servirán como parte de un futuro documento que Colegio de Arquitectos de Alicante aportará al Ayuntamiento de la ciudad como uno de los estudios previos del futuro Plan General para el municipio. Por lo tanto, esta mesa redonda representaba una oportunidad invaluable para que los expertos en arquitectura, diseño y urbanismo se sumergieran en un diálogo constructivo y enriquecedor sobre el papel fundamental que juega la arquitectura y el diseño urbano en la mejora de la calidad de vida en la ciudad.

Entre las propuestas más ambiciosas para el Plan General de Alicante, con el objetivo de hacer que la ciudad sea más habitable y sostenible, se incluye la creación de más sombra en áreas urbanas, que implicaría utilizar los propios edificios para proporcionar refugio del sol. Esto podría significar calles más estrechas o la adopción de un diseño similar a las medinas de Marrakech, con lonas por las calles que permitirían a los ciudadanos pasear cómodamente en las horas centrales del día. Además, los expertos sugieren la instalación de fuentes públicas de agua potable, inspiradas en las más de 2.500 fuentes públicas de agua potable de Roma, así como la implementación de ventanas eficientes que puedan filtrar el aire contaminado.

El encargado de realizar algunas de estas propuestas fue el arquitecto y artista Vicente Castillo, comentó la importancia de adoptar un enfoque holístico que integre consideraciones ambientales, sociales y económicas en cada etapa del proceso de diseño y construcción. "En la ciudad hacen falta menos coches y más árboles bien plantados y mejor elegidos que nos permitan tener una vegetación de confort para que la ciudad pueda ser habitable en verano. Debemos impulsar la persiana como parte de una arquitectura identificable que se adapta a nuestro clima y hay que hablar de inteligencia artificial con la entidad que perece porque puede ayudarnos a acelerar la concesión de licencias y a abaratar costes", aseguró Castillo.

Por su parte, Joaquin Alvado, doctor en arquitectura y profesor en el área de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Alicante, reseñó que la experimentación es urgente y necesaria para el cambio de modelo de ciudad. "Una de las claves para Alicante es la innovación para plantear proyectos que prevean el futuro que pasa por el cambio climático y por la participación ciudadana en procesos urbanos. Para la ciudad uno de los proyectos que podría ser una fortaleza es el bosque litoral urbano, un gran especio ambiental. Además, estan los espacios como Cigarreras y Sangueta que se han quedado como oportunidades y que no deben ser espacios estáticos sino dinámicos", explicó Alvado.

En este sentido, Carlos Pérez, doctor en arquitectura y profesor del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, enfatizó cómo el clima influye en la forma en que se vive y en el comportamiento de las construcciones. "En Alicante, donde las temperaturas son más suaves, las casas deberían diseñarse de manera que promuevan la ventilación y la apertura hacia el exterior. Sería fundamental que la normativa permitiera una mayor ventilación de las viviendas y el uso de grandes acristalamientos en invierno para captar el calor del sol. No hay mayor ahorro de energía que el que proviene de no necesitarla, la verdadera sostenibilidad radica en adaptar nuestras viviendas al entorno en lugar de depender de sistemas artificiales como el aire acondicionado o la calefacción", señaló Pérez.

Respecto esta necesidad, Antonio Galiano, doctor en arquitectura y profesor del departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante, resaltó la importancia de revisar las normativas urbanísticas para favorecer la adaptación al clima mediterráneo y promover un estilo de vida más acorde con el entorno. "Es crucial revisar los parámetros que regulan el tamaño de los edificios para permitir construcciones que se adapten mejor al clima, esto incluye la promoción de terrazas que se puedan abrir y cerrar según la temporada gracias a la que los residentes disfrutarian del aire libre durante todo el año. Para ello los planes urbanísticos deben ser ambiciosos y contar con la participación activa de la comunidad", afirmó Galiano.

Javier Yañez, arquitecto alicantino y director de YES studio, destacó la necesidad de invertir en experimentación y probar propuestas que integren los principios de la Bauhaus: sostenibilidad, inclusión y belleza. "La normativa actual está pensada para casas en Madrid, sin tener en cuenta las consideraciones específicas del clima mediterráneo. Esto nos lleva a hacer diseños que no son eficientes para la zona y que no aprovechan al máximo el clima mediterráneo. Es fundamental que la normativa contemple elementos propios del contexto mediterráneo, como los voladizos, las ventilaciones cruzadas, la vegetación y las sombras", destacó Yañez.

Finalmente, el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo, destacó el papel crucial que desempeñan los arquitectos en la construcción de un futuro sostenible, en un mundo donde la urbanización avanza a pasos agigantados. "La profesión del arquitecto no solo se trata de diseñar edificios estéticamente atractivos, sino también de garantizar que estos sean respetuosos con el medio ambiente y contribuyan al bienestar de las comunidades. La sostenibilidad debe ser el pilar sobre el cual construyamos nuestras ciudades del mañana. Esto implica no solo utilizar materiales y tecnologías ecoamigables, sino también integrar principios de eficiencia energética, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad en cada proyecto que emprendamos", enfatizó Vicedo.

