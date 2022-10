Tripadvisor es un portal que suele dar quebraderos de cabeza a los propietarios de restaurantes, ya que los clientes pueden dejar sus opiniones sobre la comida y el servicio, y estas reseñas a menudo distan mucho de ser halagüeñas.

Sin embargo, a veces da alegrías, como por ejemplo con sus Traveller's Choice, unos galardones que reconocen a los mejores restaurantes, hoteles, destinos, playas y actividades. Hay clasificación nacional, mundial y por regiones. Todas estas distinciones las dirimen los usuarios del portal con sus opiniones a partir de las experiencias vividas en cada lugar.

Pues bien, en la edición de este año, entre los "Best of the Best", es decir, entre "los mejores de los mejores" de todo el mundo, en el apartado de restaurantes figura sexto un restaurante de la provincia de Alicante. Lo primero que uno podría pensar es que debe de tratarse del restaurante de Quique Dacosta en Els Poblets, que luce tres estrellas Michelin. Pero no es así.

Estos premios tienen en cuenta la calidad y la cantidad de reseñas y calificaciones de los usuarios y el restaurante galardonado es El Xato de La Nucía, que tiene una estrella Michelin y en el que puedes comer o cenar en plena calle.

El centenario local nuciero tiene únicamente por delante a The Old Stamp House Restaurant (Ambleside, Reino Unido), Restaurant La Maison d'à Côté (Montlivault, Francia), Ise Sueyoshi (Nishiazabu, Japón), Restaurante Benazuza (Cancún, México) y Les Plaisirs Gourmands (Schiltigheim, Francia).

Por detrás de El Xato, en el séptimo puesto figura el restaurante de Martin Berasategui en Lasarte-Oria, en la que es la otra única presencia española en la lista de 25 premiados.

De las 902 opiniones que a día de hoy registra El Xato en Tripadvisor, entre quienes le han puesto nota 564 lo valoran como "excelente", 53 como "muy bueno", 7 como "normal", 8 como "malo" y 3 como "pésimo".

En cuanto a las playas, entre las 25 mejores del mundo hay una española, pero no es de Alicante, sino de Mallorca: la playa del Muro, situada al noreste de la isla.

Repite éxito Mallorca como número 1 de los mejores destinos de moda en todo el mundo. En ese ranking las Baleares vuelven a saborear la miel del éxito con la presencia de Ibiza en el puesto número 6.

En hoteles, el único establecimiento español aparece en el número 10 y el honor es para el BLESS Hotel de Madrid.

Por último, en el apartado de las mejores actividades del mundo según los viajeros no consta ninguna de nuestro país.