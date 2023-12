Ya estamos en Navidad y llevas semanas preparando cada detalle. Desde la decoración navideña hasta los menús de Nochevieja, Año Nuevo y Reyes Magos. Y seguro que no te has olvidado de los dulces tradicionales, que tanto gustan a la familia y a los amigos, y que tanto preocupan por su exceso de azúcar y harina para la figura y para la salud.

Por ello, te ofrecemos la receta ideal para la Navidad. Estos deliciosos dulces navideños no llevan azúcar, ni harina; se elaboran si horno y con rapidez. Con ellos, no solo evitarás los temibles remordimientos, sino que no perderás el tiempo. Además, disfrutarás con tu familia y serán para ellos un regalo. Y, para colmo, son muy nutritivos y saciantes. No renuncies al placer de comer dulce estas fiestas.

Estos son los ingredientes

Dátiles

Frutos secos

Cacao puro en polvo

Coco rallado

Especias

Los dátiles son una fuente de energía excelente. Contiene fibra, minerales y antioxidantes. Además, aportan sabor dulce natural. Su textura pegajosa permitirá unir a los demás ingredientes.

En cuanto a los frutos secos, usa los que más te gusten a ti y a tus allegados. Los ideales son las almendras, las nueces, los pistachos y las avellanas, pero cualquiera vale. Te recuerdo que son ricos en grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales. Contribuyen a regular el colesterol y a prevenir enfermedades cardiovaculares y a mejorar la salud cerebral.

El chocolate se ha convertido en el ingrediente estrella de cualquier dulce navideño. Nosotros optamos por el cacao puro en polvo por sus beneficios para nuestro organismo. Contiene flavonoides, con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Además, mejora el estado de ánimo, estimula la producción de endorfinas y serotonina, y reduce el estrés. Eso sí, asegúrate de que sea cacao puro, sin azúcar ni aditivos.

Por último, el coco rallado es rico en ácido láurico, un tipo de grasa que tiene efectos antibacterianos, antivirales y antifúngicos. También contiene fibra, potasio, magnesio y calcio. Las especias darán a tus dulces navideños sabor y aroma. Te sugerimos añadir canela, jengibre, nuez moscada o clavo. Todas ellas mejoran la digestión, combaten las infecciones, regular el azúcar en sangre y potenciar el sistema inmunológico.

Preparación

Y, como te he comentado antes, la preparación resulta muy sencilla y rápida. Vamos con la elaboración:

Hidrata los dátiles poniéndolos en agua caliente durante 15 minutos. A continuación y después de escurrirlos, quítales el hueso. Seguidamente, tritura los frutos secos y los dátiles por separado.

Mezcla los dos triturados con el cacao en polvo hasta formar una masa compacta y manejable.

Con las manos húmedas, coge porciones de masa y dales forma de bolita. Pásalas por el coco rallado para cubrirlas por completo.

El punto final es colocarlas en una bandeja y las dejas durante una hora en el frigorífico hasta que se endurezcan.

Como ves, son unos dulces navideños sin azúcar, sin harina, sin horno y rápidos de elaborar. Bocados irresistibles que te harán disfrutar de la Navidad sin remordimientos. Puedes conservarlos en la nevera durante varios días o congelarlos para tenerlos siempre a mano.