Altea cuenta en su haber numerosas playas y calas que, unidas a la belleza del centro histórico, atrae a miles de turistas nacionales e internacionales cada año. La arenales de la Olla, Mascarat, Cap Negre, de la Roda o Escollera son algunos de los más populares pero el municipio también alberga otros parajes naturales escondidos que son desconocidos para la gran mayoría y que solo frecuentan los autóctonos de la zona.

Uno de estos rincones secretos de la Costa Blanca es la cala Barra Grande, que se encuentra aislada y su acceso es complicado a pie. Se trata de una playa nudista de gravilla y rocas que tiene unos 50 metros de longitud por 7 metros de anchura. La claridad de sus aguas la hace idónea para practicar snorkel, por lo que no olvides tus gafas de bucear ya que podrás descubrir mucha vida marítima.

Ahora bien, ¿cómo se accede a este paraje de Altea? Se encuentra entre la Punta del Mascarat y la cala del Racó del Corb y la mejor forma de acceder a la cala es a través de la carretera N-332. No obstante, el acceso a la playa no está señalizado, por lo que la mejor opción es introducir las coordenadas en el GPS (38º 37' 48,000" N 0º 0' 20,000" E) o utilizar Google Maps buscando "cala Barra Grande en Altea". Asimismo, al tratarse de una cala de difícil acceso, no cuenta con parking ni tampoco vigilancia del baño.

Ubicación de la cala Barra Grande de Altea