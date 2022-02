Ayer 'Ya son las ocho' vivió un reencuentro histórico. Jorge Javier Vázquez acudió al programa como invitado para verse cara a cara con Rosa Benito. La colaboradora, que abandonó 'Sálvame' en julio de 2016, había mostrado sus discrepancias con el presentador sobre Rocío Carrasco.

Jorge Javier había llamado a Benito "viuda" de Rocío Jurado, lo que cabreó a la que fue su cuñada. El presentador se disculpó a medias con la tertuliana: "Me equivoqué, lo que quería decir era la cuñada viuda". "Ya sabes que yo tengo una mentalidad antigua y lo lleve al lesbianismo", respondió ella.

El presentador no dudó en reprochar a la que fue su compañera su postura con Rocío Carrasco después de que Benito mostrara su incomprensión por la nula relación con sus hijos. "Hay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito. Creo que por mucho que seas una madre no hay que aguantar. Al igual que hay madres que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con las madres", espetaba el presentador.

Sin embargo, Rosa insistió: "Yo perdonaría todo a un hijo". "Es que tú no has vivido esa situación", le recordaba entonces Jorge Javier. La colaboradora quiso dejar claro que empatizó con el testimonio de su sobrina: "Cuando vi el episodio no podía dormir llorando. No pude ver más. Yo he sido una persona que he sido enferma y me dijo mi psiquiatra que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Cuando vine aquí fue horroroso. Es horroroso, pero si pasa háblalo con tu familia. Yo siempre he estado ahí", aseguró.

"Cuando no lo cuentas también hay que ver por qué no lo cuentas", replicó Jorge. "Si yo vengo aquí con una cara, tú no me puedes ayudar si tú no lo sabes", quiso defenderse Rosa.

Pese a la tensión, el presentador se marchó del plató con un mensaje conciliador: "Yo creo que llegamos a una edad ya que estamos más acostumbrados a las malas noticias que a las buenas. Hay que aprovechar el momento". "¿Y has aprovechado el momento con esta señora?", le preguntó entonces Sonsoles Ónega. Él respondía: "Lo he aprovechado y le voy a dar un abrazo", y eso hizo a continuación.