Las modas siempre vuelven. En los últimos años hemos visto cómo los pantalones de campana, los zapatos de plataforma y la minifaldas, todos ellos míticos representantes de la moda de los setenta, regresaban a las pasarelas y a las calles tras cinco décadas desaparecidos. Pero no solo han resurgido las prendas, también algunos artistas alcanzaron el éxito en aquellos años. Hablamos, en este caso, de Karina, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ha conquistado las redes con su nueva faceta de influencer y tiktoker.

Todo empezó durante la pandemia, cuando en pleno confinamiento la mítica cantante resurgió en las redes sociales como sacada de un baúl de los recuerdos. Karina, de 75 años, comenzó a publicar vídeos para animar a sus seguidores en una época tan difícil y lo consiguió.

De eso ya han pasado más de dos años y la intérprete de “Las Flechas del Amor” ha acumulado en este tiempo más de 73.000 seguidores en Instagram. Tal es la fama que ha recuperado a través de las redes sociales que la cantante decidió presentarse al Benidorm Fest 2023 en un intento de regresar al Festival de Eurovisión, donde ya obtuvo un merecido segundo puesto en 1971 con su canción “En Un Mundo Nuevo”.

Pero la cosa no ha salido del todo bien y Karina no se encuentra en la lista de participantes del Benidorm Fest 2023 que RTVE hizo pública hace unos días. Parece que esto no ha sentado nada bien a la de Jaén, conocida por su tema “El Baúl de los Recuerdos”, y así lo ha mostrado en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, que acumula casi 5.000 likes.

Karina, con su habitual candidez y alegría, explica en este vídeo con pulla final que presentó su candidatura al Benidorm Fest 2023 con una canción que habla sobre las mujeres, “nuestros sueños, nuestras alegrías y de que aunque hayamos cumplido años tenemos ganas de hacer muchas cosas”. Hasta ahí, todo muy Karina.

Pero en un momento de la grabación, el tono de la artista cambia y se vuelve ácido e irónico al explicar que no ha sido seleccionada, disparando un dardo a los organizadores del Benidorm Fest: "Tengo la duda de si habrán escuchado la canción o no, porque no me han mandado ni un mail ni un WhatsApp ni una llamada, nada. No me han dicho si la canción gusta o no gusta. ¡Qué sosos!”.

Sin embargo, la cantante recupera el optimismo y lanza una propuesta al cantante Omar Montes: “No pasa nada, estoy segura de que si escucha la canción Omar Montes puede hacer un arreglo de los que él sabe hacer y la canción puede ser un hit mundial. ¡Madre mía, si yo os contara!”.

Las respuestas no se han hecho esperar y tanto los seguidores de Karina como los eurofans se han volcado con la artista a través de cientos de mensajes. “Karina, te merecías estar entre los participantes” , “Karina, te juro que mis amigas y yo estamos a nada de ir a manifestarnos a RTVE”, se puede leer entre las muestras de aprecio.

Ojalá el año que viene Cupido golpee a los organizadores del festival con las flechas del amor y podamos ver a una leyenda de Eurovisión como Karina pisar el escenario del Benidorm Fest.