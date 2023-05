El Festival de Eurovisión cumple 67 años este 2023 y todas las miradas están puestas en Liverpool. Este año, millones de europeos estarán pendientes el 13 de mayo de la LXVII edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Han pasado más de seis décadas desde que se celebró por primera vez este certamen, tan alabado como vilipendiado, al que España nunca ha faltado. El paso de nuestro país por Eurovisión nos ha dejado momentos sorprendentes y estrafalarios, además de canciones inolvidables.

Pancartas antifranquistas

Corría el año 1964 y España estaba representada por el grupo TNT, algo inédito hasta ese momento porque las reglas de Eurovisión solo permitían la actuación de dúos o solistas. La gala celebrada en Copenhague contó con un invitado sorpresa. Durante la actuación de Suiza apareció un hombre en el escenario con una pancarta en la que se podía leer "Boicot a Francisco Franco y Salazar", en protesta por los regímenes de Franco en España y Salazar en Portugal.

Todos los registros audiovisuales de ese momento se perdieron en un incendio registrado en los estudios de la Danmarks Radio. El incidente provocó además que todos los eventos internacionales se emitieran desde entonces en España con 15 segundos de retraso.

Turquía 'censura' un beso lésbico

Eurovisión es, desde hace años, una cita marcada a fuego en el calendario para la comunidad LGTBI. Y el momento más provocativo de la edición de Eurovisión de 2013 vino de la mano, o de la boca, de la representante de Finlandia, Krista Siegfrids, quien, ataviada con un vestido de novia, se besó con una de sus coristas para apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Ese año, Turquía anunció a 24 horas de la gala que no retransmitiría el festival por la bajada de audiencia. Sin embargo, grupos de apoyo a los homosexuales denunciaron que el verdadero motivo era el beso lésbico.

Jordania no reconoce el triunfo de Israel

El tema 'Ah-Bah-Nee-Bee' ('Te quiero'), cantada en hebreo por los representantes de Israel Izhar Cohen y Alphabeta, se impuso en la edición de Eurovisión de 1978. Jordania no quiso reconocer al ganador y le dio el primer puesto a Bélgica, que había quedado en segundo lugar. La televisión jordana cortó además la emisión durante la actuación y celebración de Israel, y en su lugar pusieron imágenes de campos de flores.

Georgia no quiere a Putin

La canción escogida por Georgia para participar en la edición de Eurovisión 2009 no gustó nada a Rusia. Precisamente, Moscú acogía ese año el festival y el tema interpretado por el grupo georgiano Stephane & 3G llevaba por título 'We don't wanna put in', lo que se consideró un insulto al Gobierno de Vladímir Putin.

TVE pide a Pastora Soler que no gane

La artista sevillana Pastora Soler no tuvo reparos en afirmar que TVE le había pedido que era mejor que no ganase Eurovisión 2012 porque no tenía dinero para organizar el festival al año siguiente. "Me han llegado a decir "¡por favor, no vayas a ganar! Si se llegara a ganar (organizarlo) sería imposible. Antes, tenemos que salir de la crisis", confesó entre risas a una radio catalana. Soler quedó en décima posición.

Salomé comparte triunfo

En 1969, un año después del triunfo de Massiel con el famoso 'La la la', Salomé ganó Eurovisión con 'Vivo cantando', pero tuvo que compartir premio con Reino Unido, Francia y Holanda, dado que no existían aún normas de desempate. El éxito del tema llevó a la cantante a grabar la canción en en ocho idiomas: español, catalán, euskera, inglés, italiano, francés, alemán y serbocroata.

Aunque durante la gala hubo diversos problemas técnicos que evidenciaron la limitada capacidad que tenía TVE para emitir tan complejo festival, el momento de mayor tensión se produjo cuando tras las votaciones cuatro países empataron en primera posición. Laura Valenzuela, presentadora de Eurovisión 1969, estaba asombrada por «ese inesperado final» y tuvo que llamar al secretario escrutador de la UER, Clifford Brown, para que le aclarase qué país era el ganador y a quién debía entregar el premio. Para evitar que sucediera un nuevo empate, al año siguiente se modificó el sistema de votación.

El "error" al principio de la canción de Karina

Aunque, después de Salomé nunca más hemos vuelto a ganar el Festival de Eurovisión, España ha rozado el triunfo en varias ocasiones. La primera vez fue en 1971 gracias a Karina y su tema «En un mundo nuevo». La popular cantante consiguió ser la representante tras ganar «Pasaporte a Dublín», la preselección más importante que ha organizado TVE en su historia antes del Benidorm Fest. En ella participaron cantantes de la talla de Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Jaime Morey, Conchita Márquez Piquer... El programa fue todo un éxito y su sintonía una de las más recordadas. Karina consiguió la segunda plaza pese a que al principio de la canción no se oyeron las primeras palabras del tema por motivos técnicos («Sólo al final del camino...»).

Aunque se dijo que fue por olvido de la cantante, fruto de sus nervios, lo cierto es que todo se debió a un problema técnico. Los ensayos fueron agotadores, según comentó la cantante, y admitió que estaba tan cansada que en uno de los ensayos se quedó dormida en una silla y llegó tarde al ensayo general justo el día antes del Festival. Eso provocó posteriormente el error al no haber preparado con tiempo la actuación y que el técnico no abriera el micrófono a tiempo para que Karina comenzara a cantar.

España le quita el triunfo a Betty Misiego

Para surrealista, la situación que se vivió con la votaciones en Eurovisión 1979. Betty Missiego quedó en segunda posición en el festival, celebrado en Jerusalén bajo estrictas medidas de seguridad por el conflicto palestino-israelí. España, que iba en cabeza, no ganó porque el jurado de nuestro país, último en votar, otorgó 10 puntos a la representante de Israel, truncando la victoria de Missiego.

Azúcar Moreno abandona el escenario

El dúo Azúcar Moreno, que este año también participa en el Benidorm Fest con "Postureo", llegó en 1990 a Zagreb dispuesto a comerse Eurovisión con su 'Bandido', pero su actuación arrancó con mal pie. Problemas de sonido obligaron a las hermanas Salazar a abandonar el escenario entre gestos contrariados, regresando pocos minutos después para lograr una meritoria quinta plaza.

Jimmy Jump arruina la actuación de Daniel Diges

El espontáneo 'profesional' Jimmy Jump se coló en el escenario en medio de la actuación de Daniel Diges en la edición del Festival de Eurovisión celebrada en Oslo en 2010. Jump se colocó entre los bailarines que acompañaban al cantante, quien siguió interpretando el tema 'Algo pequeñito' un tanto desconcertado. Varios miembros de seguridad se encargaron de retirar al polémico personaje. Diges volvió a cantar su tema al final de la gala, convirtiéndose en la segunda persona en actuar dos veces en el festival sin ser el ganador.