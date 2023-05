Después de que la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' haya llegado a su fin, los participantes van mostrando en redes sociales como es su nuevo día a día e incluso, como han cambiado después de su participación en el reality de Telecinco. Este ha sido el caso de la benidormense Lydia Pérez.

Lydia Pérez y Manuel Villena terminaron el programa sin que ninguno de los dos cayera en la tentación. La pareja sigue junta y la joven de 22 años ha abandonado su look rubio mostrado en el programa de Mediaset, tal y como ha explicado en Instagram. "Me encanta el rubio, pero brunette again" explica a sus seguidores.

“Hace tiempo que quiero volver a mi color natural de forma progresiva. Ahora quiero optar por lo natural” argumentaba la influencer. Por otra parte, su novio Manuel Villena también está trabajando en su área de redes sociales. En su perfil de Instagram está creando una buena comunidad con sus seguidores, a quienes les ha explicado cuál es su formación académica.

El concursante valenciano es licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya y disfrutó de una beca en Los Ángeles para estudiar en Negocios Internacionales en la California State University. Además, también cuenta con una especialidad de emprendimiento en una escuela de negocios.