Claudia, la concursante que entró la semana pasada en la undécima temporada de MasterChef, tuvo un comienzo tambaleante, ya que fue recibida con ciertos recelos por parte de los demás competidores ante su inclusión en el programa. A pesar de su entusiasmo y determinación por triunfar, la actriz italiana ha tenido dificultades para encontrar su lugar. Jotha, a quien ella consideraba un aliado, le dio un golpe bajo en la entrega de anoche, dejando a Claudia visiblemente decepcionada. A pesar de los desafíos, ella permanece resuelta a no ceder y está decidida a conquistar la victoria en MasterChef 11, con o sin el respaldo de sus compañeros.

La tensión entre Claudia y sus compañeros se intensificó tras la prueba de exteriores, especialmente con Luca. A pesar de que su equipo, liderado por Jotha, ganó y se salvó, este último decidió aprovechar un privilegio otorgado por los jueces y puso a todo su equipo en riesgo de eliminación. Claudia, aunque herida, lo entendió. Sin embargo, la situación se agravó cuando Jotha, teniendo la oportunidad de asignar los desafíos de cocina a cada participante, favoreció a sus amigos, dejando a Claudia con una tarea particularmente difícil. "Estoy muy decepcionada. No puedo creer que Jotha, que consideraba mi amigo, no me haya dado el reto más fácil, sabiendo que la pastelería no es mi fuerte. Eso me duele", confesó Claudia con lágrimas en los ojos. A esto se sumó la falta de apoyo de sus compañeras, quienes criticaron su comportamiento.

Siente "una conspiración" en su contra

En medio del drama, Laura, una competidora repescada, regresó al programa (aunque al final de la noche sería la expulsada) y reveló cambios en la configuración de las habitaciones. Según ella, optó por compartir habitación con Cami y Ana, ya que Claudia prefería estar sola, afirmación que Claudia negó rotundamente. Ante el apoyo generalizado a Laura, Claudia se sintió acorralada y describió la situación como "una conspiración" en su contra.

Desconcertada por la reacción de Claudia, Laura se defendió señalando que incluso había prestado ropa a Claudia, como la blusa que llevaba en ese momento. Claudia, a la defensiva, respondió acusando a Laura de "crear un espectáculo". Aseguró sentirse más cómoda tras la salida de Marta, pero con su reciente regreso al programa, las tensiones han resurgido. "Marta es la manipuladora y hay pocas personalidades auténticas en su grupo. No soy la única que lo piensa. Solo espero tener la fortaleza para resistir esta adversidad", compartió Claudia ante la cámara, después de encontrarse sin respaldo.

El choque con Luca: "Estás insoportable"

Con todo, los mayores roces que ha tenido en el programa son con su paisano Luca, el joven tiktoker de orígenes italianos, abiertamente gay y con mucha "pluma". Con él coincidió en el equipo azul en la prueba de exteriores y las chispas saltaron desde el primer minuto. Cuando Jotha daba las indicaciones, ella hizo una pregunta: "¿no nos dividimos ya las cosas que vamos a hacer?". No tardó Luca en cortarla: "Espera, espera que está explicando". "Oye, estás insoportable", replicó ella, a lo que él contraatacó: "no, amor, es que no te callas, por favor, cállate". Poco después, otro de los concursantes apelaba al "efecto talismán" de tener al tiktoker en el equipo, a lo que Claudia apostilló: "entonces vamos apañados".

Durante el cocinado, el juez Pepe Rodríguez se acercó a Claudia para comentarle que, siendo como era la única mujer en el equipo, la llevarían en palmitas. Pero ella entonces no se mordió la lengua y dijo: "bueno, ahí hay una semi mujer que me quiere picar y cuanto más lejos esté de mí, mejor".

"Eso que acabo de escuchar es muy fuerte", dijo el chef manchego tras requerir la presencia de Luca. Pero lejos de afearle la denominación de "semi mujer" a Claudia, centró su estupor en que ella no le quisiera cerca. "Eres muy sobreactuada", le soltó el joven tras señalar Claudia que le pone nerviosa. "Es que eres más lenta que la Heidi", apostilló él antes de volver a su puesto.