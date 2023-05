Han pasado ya cuatro años desde que Jorge Fernández tomó una valiente decisión al revelar públicamente la enfermedad que lo aquejaba y que le hizo perder más de diez kilos. Sus seguidores quedaron alarmados al notar su evidente cambio físico, pero el presentador decidió sincerarse y compartir que se trataba de la enfermedad de Lyme, ocasionada por la picadura de una garrapata. Además, también sufrió problemas en su sistema digestivo debido al consumo de mercurio.

Estas dolencias han afectado su vida diaria y Jorge Fernández ha hablado abiertamente sobre ellas en varias ocasiones a lo largo de los años. En esta ocasión, ha decidido compartir más detalles sobre su lucha contra esta patología en las páginas de la revista ¡Hola!, justo en el día internacional de la enfermedad de Lyme.

Jorge Fernández comparte su conmovedora experiencia con la enfermedad de Lyme

"Cuando me dieron el diagnóstico, ya llevaba dos años padeciéndola", señala Jorge. "Es posible que la garrapata me picara hace diez años. Puede que no desarrolles la enfermedad, pero si tu sistema inmunológico está debilitado, entonces esta hace su aparición".

En su caso, los dolores comenzaron en sus tobillos, rodillas y hombros. "Cada noche dormía peor y luego empecé a experimentar molestias estomacales, además de perder aún más peso", revela el presentador.

En total, Jorge Fernández llegó a perder hasta 13 kilos. Le llevó "un año" lograr sentirse "medianamente bien" y dos años para alcanzar una mejoría considerable. "Es un proceso largo y arduo, en el que debes ser muy riguroso con tu alimentación, hacer ejercicio regularmente y asegurarte de dormir lo suficiente", relata el presentador, quien asegura que en ningún momento contempló la idea de abandonar su papel como conductor en La Ruleta de la Suerte.

Jorge también menciona que lo más complicado de todo este proceso es que "los suplementos son extremadamente costosos y no hay ayudas disponibles". Además, destaca que "muy poca gente sabe cómo eliminar sustancias como el mercurio, aluminio, arsénico o plomo".

La determinación de Jorge Fernández en su batalla contra la enfermedad de Lyme es un verdadero ejemplo de valentía y perseverancia. A pesar de los obstáculos, ha logrado enfrentar cada día con coraje y ha encontrado fuerzas para mantenerse al frente de La Ruleta de la Suerte, brindando alegría a todos los espectadores.

La enfermedad de Jorge Fernández y su lucha contra ella nos recuerdan la importancia de la concienciación sobre la enfermedad de Lyme y la necesidad de investigar, educar y proporcionar apoyo a quienes la padecen. Además, destaca la necesidad de impulsar políticas de ayuda económica para que los tratamientos y suplementos sean accesibles a todos los afectados.

La fortaleza y el compromiso de Jorge inspiran a muchos, y su testimonio sirve como recordatorio de que, a pesar de las dificultades, es posible encontrar esperanza y seguir adelante. Su historia es un testimonio de resiliencia y nos enseña que la determinación y el apoyo son fundamentales en la batalla contra la enfermedad de Lyme y cualquier otra adversidad que se nos presente en la vida.

En resumen, la lucha incansable de Jorge Fernández contra la enfermedad de Lyme nos muestra su coraje y determinación para superar los desafíos que le ha presentado esta enfermedad. A través de su testimonio, podemos comprender mejor los retos que enfrentan las personas que padecen esta enfermedad y la importancia de concienciar y brindar apoyo a quienes la sufren. Además, su perseverancia nos inspira a todos a nunca rendirnos y a encontrar la fuerza para seguir adelante, sin importar las dificultades que encontremos en el camino.