La rajada de Alba Carrillo contra Mediaset ha dado para mucho, mucho. En el programa en el que cargaba duramente contra Ana Rosa Quintana, Emma García y un sinfín de nombres, la modelo no podía dejar pasar el último reality de Mediaset: ‘Vaya vacaciones’.

En este formato, ya grabado y presentado por Luján Argüelles, un total de ocho parejas de famosos convivirán en un resort de lujo en República Dominicana en el que vivirán situaciones de lo más variopintas e imprevistas. Entre los participantes del reality una pareja destaca: Jorge Pérez y Cristina Porta.

Jorge Pérez, ganador de Supervivientes, fue pillado enrollándose con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de la productora del programa en el que ambos colaboraban. Lo que se lió después es de todos conocido pero a Alba no se le olvida. “Habéis metido a Jorge Pérez y a Cristina Porta porque lo que vais a generar es a hablar de mi. Lo único que tienen común es que el día de autos en el que él le fue infiel a su mujer primero tonteó con ella y luego vino a decirme que si tenía que ser infiel a su mujer lo sería conmigo”, arrancaba la modelo.

Jorge, despedido

Pero el detalle que hasta ahora no conocíamos es que Jorge iba a ser despedido. O por lo menos así lo afirma Carrillo. “Jorge la semana de la fiesta de la productora iba a ser despedido de ‘Ya es mediodía’ de hecho esa semana no fue ningún día, porque no interesaba, porque era un mueble”.

“Cuando seas mayor recordarás que has sido malo pero no por la infidelidad si no por ser un farsante y por dejar mal a tu mujer y dejarme mal a mi. Porque yo fui a mentir por ti”, afirmaba la modelo a la que le resultaba “curioso que después de saber que iba a ser despedido, me calienta, cuando sabía que había una tensión sexual evidente, y ahora acaba metido en un reality en verano”.

“¿No os parece machista que a la amante la llamen puta y la echen de la cadena y sin embargo al gran señor?”, remataba.

“Alicia ya no está mal”

Pero no acaba ahí la cosa y Alba Carrillo también carga contra la mujer de Jorge Pérez. “Alicia ya no está mal”, afirmaba y mirando a cámara le decía: “Con la otra que le estuvo tirando los trastos y te lo han dicho y ahora te lo tragas por dinero, como el tragabolas”.

“A mi cuando me pusieron los cuernos, con Feliciano López cogí a mi bebé y me fui de casa, porque hay que tener cojones y tener dignidad y como mujer tú no la tienes”, señalaba la publicista quien añadía que “un verano te hiciste un curso de coach y te pusiste a vender cursillos en los que te cuelgo una capa y te cobro 2.000 euros. Y te crees que somos tontos”.

Spoiler

Por último, Alba desvelaba quién va a ganar ‘Vaya vacaciones’: “Me da la impresión de que va a ganar Jorge”. “Os lo digo porque también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca pero lo que pasa es que como pagáis mal, la gente no es fiel” y añadía “qué poca vergüenza tenéis de pedirme que no cuente nada porque estoy jugando con el pan de mucha gente y en su día ni uno se preocupó por mi”.