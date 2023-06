Alba Carrillo no puede más y ha explotado. La que fuera colaboradora de Mediaset cuenta con un programa, ‘El salón de té’, que se emite a través de Twitch y no ha dejado títere con cabeza.

Su salida de la cadena, tras desvelarse la infidelidad del ganador de Supervivientes Jorge Pérez con ella en una cena de empresa, parece que no le ha sentado muy bien a la madrileña, y meses después ha querido poner los puntos sobre las íes.

“Yo iba a ese sitio en el que por un donativo me vejaban, me humillaban y me hacían callar cuando yo tenía mi propia opinión”, arranca la modelo visiblemente alterada. En su speech, Carrillo comienza desvelando detalles de la noche en la que fue grabada en una discoteca con Jorge Pérez.

“Señora Ana Rosa, anfitriona, yo no grabo ni dejo que lo hagan en mi casa y luego además tienes la doble moral de decir: “es que esto no se puede hacer, en la próxima fiesta voy a confiscar los móviles”. No perdona, usted es la dueña de la productora y puede decir esto no se puede emitir”, comenzaba la modelo para, a continuación, soltar una de las bombas.

Alba Carrillo insinúa en su programa que el hijo de Ana Rosa Quintana pudo haber sido fiel en la citada fiesta. “Porque mi hijo ha estado tonteando con una de ‘Ya es mediodía’ y porque Chelo Montesinos, la otra socia, ha estado haciendo lo que no se debe (o sí se debe) con otro del Programa de AR”. “Para eso no había móviles pero sí para Alba Carrillo”, explicaba. Pero no acaba ahí la cosa ya que añade que más adelante añadía que “su hijo que estaba casado, se ha enrollado con alguien o no, en la fiesta que pusisteis a caer de un burro a Alba Carrillo”.

Caso Villarejo

A renglón seguido la modelo lanzaba otro dardo envenenado a Quintana: “Ana Rosa cuéntanos del caso Villarejo, qué ha pasado, cuéntanos. Para lavar esa cadena hay que sentar a Borja Prado para preguntarle por las cosas que pasaron por las cosas de Sarkozy, le decimos oye tú le has dado dinero bajo cuerda, entonces ahí podemos empezar a limpiar algo.

“Sois gente con doble moral de mierda. No me habéis echado, no me habéis renovado el contrato, que eso ya lo veremos en los tribunales porque la que no quiere volver ahí soy yo”.

Condiciones laborales

Al respecto del tiempo que estuvo trabajando para la productora de Ana Rosa, Carillo explicaba que “lo que no se puede hacer es que las directoras de la productora lleguen con su Chanel, se pongan a cuchichear ahí y las personas que están trabajando estén luchando por el IPC desde enero. Y le damos la medalla a la empresaria del año”.

Sobre su contrato, Carrillo afirma no saber por qué no se le renovó. “Cuando se renovó mi último contrato después de 5 años me subieron 20 euros y tenía que elegir entre tener el parking o 20 euros. Esa es Ana Rosa Quintana”.

“Tus amiguitas, las que tenías alrededor, les han pagado mejor y se han ido corriendo con Sonsoles Ónega, para que veas el tipo de gente que te rodea. Y a la gente que ha sido fiel como un perro ni un mensaje tuyo”, afirmaba tajante.

En este sentido, la ex colaborabora explicaba que “señora empresaria del año. Esa señora que en el mitin de la Comunidad de Madrid dijo que Usera, el sitio en el que había nacido, se había convertido en Chinatown. Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte y porque apuñaló a María Teresa Campos. Pero igual que ha apuñalado a hierro la matarán pero no pasa nada pero porque se hace tanta pupa al final dejas muchos cadáveres”.

Emma García, “machista”

Con respecto a Emma García, presentadora del programa ‘Fiesta’, al que Alba Carrillo llama “Siesta”, es “una machista". "A mi me dio hasta el cielo de la boca cuando yo fui ahí por el mismo precio a dar la cara pero al gran guardia civil se le atusó el lomo, se habló muy bien de él y pobrecito me da pena”, sentenciaba.

En este sentido Carrillo críticaba que “volvemos a perpetuar el tema de la puta, el hombre el santo y la mujer la puta”.

Por último Carrillo también afirmó que Mediaset “quiere que gane Feijóo. Están intentando aupar a Feijóo y están intentando hacer negocios con PRISA”.