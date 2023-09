Si La ruleta de la suerte de Antena 3 es uno de tus programas favoritos o simplemente quieres apuntarte para ir a ganar un dinerito tienes que saber cómo apuntarte al programa presentado por Jorge Fernández.

Cómo apuntarse a La ruleta de la suerte

En primer lugar tendrás que acceder a la web de Antena 3, en programas seleccionar La ruleta de la suerte y pinchar sobre la pestaña superior que pone ‘casting’. Una vez ahí tendrás que rellenar un formulario, subir tres fotos (una de primer plano, otra de cuerpo entero y otra divertida) además de un vídeo de duración.

A continuación tendrás que responder algunas preguntas sobre el programa y sobre ti. Son tres páginas de formulario, tenlo en cuenta.

En la primera página del formulario tendrás que rellenar tus datos personales que incluyen nombre y apellidos, teléfono, e-mail, fecha de nacimiento y lugar de residencia.

A continuación te pedirán las tres fotos que te hemos comentado y el vídeo. En este punto el formulario incide en que es muy importante para este proceso de selección ya que así tendrás más oportunidades de ser elegido. Además en se aportan algunas sugerencias para que el vídeo sea un éxito:

Sonríe

Sé natural

Dinos por qué serías un buen concursante

Dinos algo interesante sobre ti

Si tienes alguna habilidad especial, demuéstrala en el vídeo

Que no parezca que te acabas de levantar

No lo grabes después de una mala noche

No lo grabes escondido en algún sitio

Habla alto

No dudes

Cuanto más corto, mejor

Que dure menos de un minuto

Elige un sitio donde puedas hablar alto y ser tú

¡Diviértete!

Requisitos para concursar en La ruleta de la suerte

Tienes que tener en cuenta que hay unos requisitos que debes cumplir si quieres tirar de la ruleta y optar a todos sus premios. ¡Quién sabe si te llevarás el coche! En primer lugar debes ser mayor de 18 años y, además, residente en España. Pero es importante que sepas que para inscribirte no debes haber concursado antes en el programa desde 2006.

Además en la web del programa indica claramente que “Si ya te has inscrito anteriormente y tienes una ficha en nuestra base, no puedes volver a hacer la inscripción. Si ya lo hiciste alguna vez durante estos últimos años, no te dejará hacerlo de nuevo y te dará error”. Así que no pierdas el tiempo si ya te apuntaste alguna vez. ¡Suerte!