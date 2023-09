Desde su aparición en la parrilla televisiva de Antena 3, La ruleta de la suerte se ha consolidado como uno de los programas más populares y queridos por la audiencia española. Este concurso, de formato diario, ha logrado capturar la atención de jóvenes y mayores por igual gracias a su combinación de entretenimiento, cultura y, por supuesto, suerte.

El formato del programa es una adaptación del famoso show estadounidense "Wheel of Fortune". En La ruleta de la suerte, los concursantes deben resolver paneles escondidos, que son generalmente frases o palabras, girando una gran ruleta que determina la cantidad de dinero o premios que pueden ganar o perder.

Uno de los puntos fuertes del programa ha sido su capacidad para evolucionar y adaptarse a los tiempos, incorporando novedades en sus mecánicas o en los premios, sin perder la esencia que lo ha hecho tan querido para el público. Las temáticas de los paneles son variadas, desde cultura general hasta refranes populares, lo que le da un toque educativo al programa sin perder su carácter lúdico.

El presentador, Jorge Fernández, ha sido una figura clave en el éxito de La ruleta de la suerte. Con su carisma y simpatía, Jorge ha logrado conectar con la audiencia, ofreciendo momentos divertidos y cercanos que han convertido el programa en una cita diaria imprescindible para muchos espectadores.

Otro aspecto a destacar es el ambiente del programa. El plató, con su iluminación y colores vivos, junto con la música pegajosa y las intervenciones del público, generan una atmósfera festiva y dinámica que invita a participar desde casa, gritando las soluciones o animando a los concursantes.

A Carlos le gusta más el bar que el mar

“Levantar la persiana del dormitorio y ver el bar”. La respuesta que Carlos creía correcta, obviamente no lo era y casi le hace perder 2.200 euros. El concursante había hecho un panel casi perfecto y había logrado acumular mucho dinero. Convencido se lanza a resolver el panel que llevaba por título ‘Esas pequeñas cosas’.

Estas pequeñas cosas hacen que Carlos se lie o como le dice Jorge Fernández “ya es vicio” y en lugar de decir lo que todo pensamos “levantar la persiana del dormitorio y ver el mar” al concursante le parece mucha mejor idea que se vea el bar.

El asombro de todos era monumental y Jorge sólo atinaba a decir “no, no, no, no, no, no, nooooo. Espérate que es de los tuyos Joaquín”, le decía al cantante de Iguana Tango. “Eso ya es vicio total, ni yo lo hubiera dicho”, contesta el cantante. Menos mal que Carlos aún conservaba un comodín y ha podido salvar la situación.