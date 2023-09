Apasionada de la ópera, y uno de las imprescindibles en cualquier estreno que se precie, Carmen Lomana ha sido una de las asistentes a la inauguración de la Temporada 2023/2024 en el Teatro Real. Una cita muy especial en la que la colaboradora de Antena 3 ha rivalizado en elegancia con Isabel Preysler con un delicado vestido rosa de gasa con bordados en plateado, y en la que se ha pronunciado sobre el caso Daniel Sancho, que tiene conmocionado al país desde el brutal asesinato de Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto.

"Yo digo lo que pienso. Me da horror este chico, lo que ha hecho. Me parece una frialdad, una falta de empatía... En ningún momento ha dicho 'lo siento'. Es típico de psicopatía. Está como encantado contándolo a la policía. Horrible" confiesa, reconociendo que "no me gustaría estar en la piel de los padres".

Aunque se compadece de Rodolfo Sancho, la socialité critica su actitud durante su estancia en Tailandia para visitar a su hijo en prisión: "Tampoco es para que estén diciendo que está muy bien, que está encantado, que qué bien come. Oye, no. Cállate y no digas nada".

"Parece que... bueno, cada persona es como es. A mí me dicen que un hijo mío ha matado a alguien y lo ha hecho pedacitos y creo que ya no no quiero ni verlo" sentencia, dejando claro que si estuviese en el lugar del actor le habría dado la espalda a Daniel.

¿Nuevo novio de Carmen Lomana?

Unas declaraciones con las que vuelve a hacer gala de su sinceridad y que ha hecho horas antes de protagonizar la portada de la revista 'Semana' con Antonio Gutiérrez, expareja de Marta Chávarri con el que ha disfrutado de unas vacaciones en Asturias que han desatado los rumores de relación entre ambos. Un nuevo amor sobre el que Carmen prefiere no hablar públicamente: "No os lo voy a decir nunca, lo que hay más íntimo mío es muy difícil que lo sepáis, nunca lo expongo en un photocall. Salimos siempre que nos apetece pero no lo saco".

Y precisamente para mantener su historia de amor alejada de los focos ha acudido sola a la ópera, aunque en el Real ha coincido con los Reyes Felipe y Letizia, de los que se confiesa admiradora. "Son maravillosos. La Reina simpática, encantadora, cercana y el Rey es para robarlo" afirma, evitando hacer comparaciones entre la actual monarca y la Emérita: "Soy de las dos. Son diferentes. Doña Letizia es una mujer más contemporánea, moderna y doña Sofía, todos la respetamos y la queremos mucho".

Aprovechando la ocasión, y después de dejar claro que no tiene nada que decir sobre el anuncio de boda entre Ana María Aldón y Eladio después de cinco meses de relación -"A mí me da lo mismo. Qué quieres que te diga, ella sabrá" afirma- Carmen ha lanzado un dardo a Ágatha Ruiz de la Prada después de que la diseñadora no la invitase a su desfile en la MBFW al que, como ella dejó claro, nunca iría aunque se lo pidiesen: "No hay ninguna guerra, pregúntale a ella. hay gente que le gusta estar en el... candelero, como decía Mazagatos, en el candelabro".

Y de una 'enemiga' a otra, ya que Isabel Preysler tampoco se ha perdido el estreno del Real. Desmintiendo los rumores de mala relación, la colaboradora afirma que no tiene problema en saludarla. "Una cosa cordial si coincido. Nunca ha habido guerra, pero otra cosa es que a mí cuando me preguntan, opino, opino lo que yo pienso, yo de hipócrita no tengo nada" explica.