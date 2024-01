"Desde muy pequeño, Ray Trapani siempre había querido ser delincuente. En 2017, en plena euforia económica por el boom de las bitcoins, los estafadores aprovecharon la oportunidad. De modo que, cuando el amigo de Ray le propuso crear una tarjeta de débito de criptomonedas, Trapani no dudó un segundo. Solo había un problema: no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero, gracias a perfiles falsos de LinkedIn, el apoyo pagado de famosos y el deseo insaciable de la comunidad online de forrarse a toda velocidad, Centra Tech enseguida empezó a ganar millones de dólares al día. ¿Era verdad? No. ¿Funcionó? Quizá". Esta es la sinopsis oficial del documental de Netflix titulado "Bitconned", en España "Criptoestafas", que explora el lado oscuro del mundo de las criptomonedas, centrándose en el paradigmático caso de Centra Tech.

Uno de sus fundadores, Raymond Trapani, narra en primera persona con un cinismo exasperante (sobre todo cuando sabe uno por qué él se fue de rositas) cómo orquestaron el macrofraude. La estafa de Centra, que atrajo la atención mundial, partió de una Oferta Inicial de Moneda (ICO) fraudulenta, engañando a los inversores para que invirtieran en una tarjeta de débito basada en criptomonedas que nunca se materializó. Este fraude, ejecutado en 2017, logró recaudar 25 millones de dólares a través de promesas y declaraciones engañosas. Los fundadores y la promesa de Centra Tech Los fundadores de Centra Tech, Sohrab Sharma, Robert Farkas y Raymond Trapani , promovieron una tarjeta de débito, la Centra Card, que supuestamente permitiría a los usuarios gastar varias criptomonedas en lugares que aceptan Visa y Mastercard.

Utilizaron tácticas de marketing agresivas y engañosas, incluyendo la invención de ejecutivos ficticios con impresionantes antecedentes en el sector financiero. Falsas asociaciones y publicidad engañosa Los fundadores hicieron afirmaciones falsas sobre asociaciones con Visa, Mastercard y Bancorp para aumentar la credibilidad de su proyecto.

Pagaron a celebridades como Floyd Mayweather Jr. y DJ Khaled para promocionar la ICO, lo que atrajo aún más atención y fondos de inversores incautos. Desenlace y consecuencias legales En 2018, el esquema fue descubierto y las autoridades de Estados Unidos, incluyendo la Oficina del Fiscal y el FBI, intervinieron. Los activos recaudados, incluyendo 100,000 ETH, fueron incautados.

Sohrab Sharma fue condenado a ocho años de prisión por su papel en la estafa. Además, se le ordenó la confiscación de más de 36 millones de dólares en ganancias ilegítimas.

Robert Farkas recibió una sentencia de un año de prisión y fue obligado a renunciar a aproximadamente 347,000 dólares y un reloj Rolex comprado con los fondos ilícitos.

Ray Trapani no cumplió ninguna condena en prisión al cooperar plenamente con el FBI.

Los fondos recuperados fueron vendidos por las autoridades, recaudando alrededor de 33.4 millones de dólares, destinados a compensar a las víctimas del fraude. Implicaciones y alertas para el sector Este caso subrayó la importancia de la diligencia debida por parte de los inversores en el espacio de las criptomonedas y destacó los riesgos asociados con las ICOs no reguladas.

La intervención de la SEC y la posterior persecución legal también sirvieron como un recordatorio de que las autoridades estaban dispuestas a tomar medidas enérgicas contra las estafas en el espacio de las criptomonedas. El caso de Centra Tech se convirtió en un ejemplo destacado de cómo la falta de regulación y supervisión en el entonces naciente mercado de las criptomonedas puede llevar a fraudes significativos y pérdidas para los inversores. El esquema de Centra comenzó a desmoronarse cuando Nathaniel Popper, un periodista del New York Times, reveló inconsistencias significativas en la fundación de la empresa, incluyendo la invención de un CEO (que luego "matarían" en un accidente de tráfico) y la falsificación de los currículos de los fundadores, lo que desencadenó la serie de investigaciones que llevó a destapar el engaño. Dirigido por Bryan Storkel, el documental "Criptoestafas", que dura una hora y 34 minutos, está disponible en Netflix España desde el 1 de enero de este año.