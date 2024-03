Tras el arranque de Supervivientes 2024 las especulaciones son muchas con respecto a los concursantes de esta edición. Hay nombres que ya están en boca de todos, como por ejemplo, Ángel Cristo Jr después de que su madre y su hermana, Bárbara Rey y Sofía Cristo, le mandaran un burofax para que no revelara información sobre su familia.

Pero no sólo este famoso, Carmen Borrego también está en el ojo del huracán. Lo cierto es que el perfil de la hermana de Terelu Campos hace que haya muchas especulaciones sobre su participación. Y la primera de ellas fue la relativa al primer hito que tuvo cumplir cuando llegó a Honduras: saltar del helicóptero.

El esperado salto del helicóptero

Para aquellos que no conozcan la mecánica del concurso, los participantes llegan a la isla de Supervivientes a nado tras lanzarse desde un helicóptero al mar. Se trata de uno de los momentos más esperados por la audiencia para comprobar si les da miedo y si realmente se atreven a saltar. En realidad, también para ver el salto que realizan y si lo hacen bien o mal. Hay que recordar que algunos saltos han terminado en alguna lesión.

Así que este es el primer obstáculo que tuvo que superar Carmen Borrego fue este salto ya que la hermana de Terelu tiene pánico a volar. Hace una semana en el programa de Telecinco ‘Vamos a ver’ comentaban la participación de Carmen, antes del inicio del programa, y fue Marta López quien se han mostrado entusiasmada con su participación: “Es una fantasia que esté allí, que se tire del helicóptero que se tire en el barro… Mataría porque estuviera el mayor tiempo posible, pero es muy duro”.

Por su parte, el colaborador Pepe del Real opinaba que “el helicóptero será la prueba de fuego para ver si salta o la tienen que llevar de nuevo al hotel”, a lo que otra colaboradora, Isabel Rábago, que participó en la edición 2021 de Supervivientes, daba una de las claves: “Va a saltar porque si no saltas no cobras. Hasta que tú no saltas no eres superviviente. Tú por lo menos saltas y cobras”.

“O le ponen un tobogán o no salta”, afirmaba del Real, a lo que otras compañeras afirmaban que el helicóptero puede bajar su altura y han recordado el salto de la tonadillera Isabel Pantoja, que fue muy criticado por lo bajo que volaba en helicóptero en esos momentos. “Pobrecita si piensa que lo peor es lo del helicóptero, va a flipar”, cerraba Marta López, que también ha participado recientemente en el reality de Supervivencia de Telecinco, y más recientemente en Gran Hermano Dúo.

Y Carmen saltó. Le costó pero saltó. Y todos saltaron, así que todos ya son concursantes de Supervivientes.