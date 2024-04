'Bailando con las estrellas' llega esta noche a su gran final en Telecinco. Después de semanas de esfuerzo y evoulución, Athenea Pérez, que forma pareja de baile junto Sergi Pedrós, será una de las finalistas que opte a la victoria final junto a María Isabel, Adrián Lastra y Bruno Vila después de una trayectoria en la que siempre le han acompañado las buenas valoraciones del jurado del concurso.

De hecho, la Miss Universo 2023 ha llegado a estar más ocasiones en la primera posición de la clasificación del jurado. YOTELE habla con Athenea Pérez antes de la gran final de 'Bailando con las estrellas'.

Llegas a la final siendo una de las grandes favoritas para ganar. ¿Qué sientes antes de la final?

Me siento agradecida por todo el apoyo que he recibido. A pesar de ser la menos conocida practicamente de todos los concursantes el público siempre ha estado ahí. Me paran por la calle para animarme y no hay mayor muestra de que estoy haciendo un buen trabajo que esa. Voy a darlo todo, por mí y por toda la gente que me apoya cada día.

¿Cómo valoras tu evolución a lo largo de estas semanas en 'Bailando con las estrellas'?

Siento que voy a terminar el programa siendo una persona muy distinta a la que lo empezó. Al empezar todo me daba vergüenza, no sabía de lo que era capaz. Ahora me siento más empoderada, disfruto mucho más las cosas e incluso me veo más cariñosa (risas). Aprender a bailar y concursar cada semana ha sido todo un reto.

¿Cuál crees que ha sido tu punto fuerte a lo largo de tu participación en 'Bailando con las estrellas'?

La constancia. He trabajado cada semana por mantenerme en lo más alto del ranking. Esto ha hecho que tanto el jurado como el público me haya tenido siempre en cuenta. Mi maestro, Sergi Pedrós, ha conseguido innovar cada semana en cada nuevo estilo y eso es algo muy complicado cuando las exigencias del jurado son tan altas.

Has llegado a la perfección, que son esos 50 puntos, en dos galas de las galas. ¿Eso se te supone una presión añadida de cara a esa final?

En absoluto. Eso me hace sentirme orgullosa de todo lo que hemos trabajado y sobre todo me demuestra que todo esfuerzo merece la pena. En estos meses han habido lesiones muy duras y también situaciones complicadas. Aún así mi ilusión y ambición por mejorar siempre me han ayudado a seguir luchando por llegar a la final. ¡Y aquí estamos!

Habéis tenido Sergi Pedrós y tú mucha química en la pista. ¿Eso ha sido fundamental para alcanzar esas notas por partes del jurado?

Completamente. Desde el primer día hemos conectado y era algo que yo necesitaba. Sentirme cómoda con él, siendo yo tan distante en cuanto al contacto físico, ha sido la clave. Ahora soy yo la que se pasa el día abrazándole. ¡No sé qué voy a hacer cuando el programa termine! Le voy a echar mucho de menos.

¿Cómo viviste el momento de la bajada de tensión en directo de Sergi?

Me aventuro a decir que fue uno de los peores momentos de mi vida. Se ha convertido en una persona muy importante para mí y verle perder las fuerzas en mis brazos tras esa nominación me tocó el alma. Se recuperó y se empeñó en salir a bailar pero yo solo sufría por su salud. Es un cabezón, pero le quiero (risas).

¿Cuál crees que es tu rival más fuerte de cara a la final?

Supongo que Maria Isabel. Somos las dos mujeres finalistas y la una brilla donde a lo mejor a la otra le falta. Creo que si bailáramos juntas seríamos una dupla fantástica. ¡Pero ahora toca concursar y ver quién finalmente se hace con ese título!

¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de compañeros?

Maravillosa. Esta experiencia no habría sido lo mismo sin las extraordinarias personas que me he cruzado en este camino. Destaco al equipo de producción, maquillaje y vestuario. Y sobre todo, al equipazo de bailarines. Desde el día uno me adoptaron y me permitieron vivir este concurso también desde sus ojos. Ay… ¡No quiero que se acabe!

Mucho se ha hablado de Bruno Vila por su evolución en el concurso. ¿Considerarías justa su victoria?

Bruno es mi amigo y si el gana seré feliz. Es un chico muy trabajador que ha sabido lidiar con la presión. Las normas son las normas y si el público decide que él sea el ganador lo será. Puede que no sea el que mejor baila pero es una bellísima persona y se merece todo lo bueno de este mundo.