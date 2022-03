Las 16 series que no te puedes perder en abril

Abróchense los cinturones, porque este abril se presenta bien cargadito de novedades de primer nivel en las plataformas de 'streaming'. Estrellas internacionales de la talla de Sean Penn, Julia Roberts, Gary Oldman, Nicole Kidman, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson, James Brolin y Elisabeth Moss brillarán en los estrenos de un mes que también viene marcado por el regreso de títulos con tanto tirón como 'Élite' y 'Ozark', y de continuaciones que se han hecho esperar como 'Muñeca rusa'. La cosecha española, aparte de los chicos de las Encinas, incluye a Antonio Resines y Miguel Rellán, con sus achaques de la edad en 'Sentimos las molestias' (Movistar), y a Yon González y Elena Rivera en la secuela de 'La Catedral del Mar', 'Los herederos de la tierra' (Netflix).

SLOW HORSES

Día 1. Apple+

Gary Oldman se sumerge en una trama de espionaje en su primera serie como protagonista, una ficción de seis episodios que adapta la primera novela de la saga 'Caballos lentos' de Mick Herron. El actor de 'Harry Potter' y 'Drácula' lidera un grupo de espías que trabajan en una sede abandonada del MI5, el servicio de inteligencia británico. Hombre brillante pero irascible, sus errores del pasado le han llevado a que sus superiores le hayan relegado al ostracismo. En el equipo hay nombres como Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns y Rosalind Eleazar.

ÉLITE

Día 8. Netflix. Temporada 5

A los chicos de Las Encinas casi no les ha dado tiempo de reponerse de la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja. Eso sí, sus ganas de juerga siguen intactas, haya o no un cadáver de por medio. Entre los nuevos fichajes de la serie juvenil española más exportada (y que ya está rodando una sexta temporada) están Adam Nourou (ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por 'Adú'), en el papel de Bilal, que dificultará la relación de Samuel y Omar; Valentina Zenere como Isadora, la gran heredera del imperio del ocio nocturno, y André Lamoglia como Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo.

SENTIMOS LAS MOLESTIAS

Día 8. Movistar Plus+

Una especie de 'El método Kominsky' a la española, aquí con un reputado director de orquesta (Antonio Resines) y un rockero con espíritu de Peter Pan (Miguel Rellán) como protagonistas. Escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, creadores de 'Vergüenza', saca punta de los achaques de la tercera edad y de las ganas de vivir de unos personajes en edad de jubilación.

TOKYO VICE

Día 8. HBO Max

Inspirada en las memorias del periodista estadounidense Jake Adelstein, este 'thriller' cuyo título ya remite a la famosa 'Miami Vice' desciende a los bajos fondos criminales del Tokio de finales de los años 90 de la mano del reportero, al que interpreta Ansel Elgort ('West Side Story'). Producida y dirigida por Michael Mann ('Heat', 'Ali', 'Collateral'), lleva la firma del dramaturgo J.T. Rogers, ganador del premio Tony, que figura como creador.

ROAR

Día 15. Apple+

Nicole Kidman produce y encabeza el reparto de esta antología que entrelaza ocho fábulas feministas, llenas de humor negro, que adoptan enfoques inesperados sobre temas como los roles de género, la autonomía y la identidad. Basada en el libro de cuentos de Cecelia Ahern y creada por Carly Mensch y Liz Flahive ('Glow') cuenta también en el reparto con Cynthia Erivo, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart y Kara Hayward.

LOS HEREDEROS DE LA TIERRA

Día 15. Netflix

Tras el éxito de 'La Catedral del Mar', Ildefonso Falcones escribió esta secuela que Netflix transforma ahora en miniserie. En la Barcelona de finales del siglo XIV, el joven Hugo (David Solans y Yon González), hijo de un marinero fallecido, ve truncado su sueño de convertirse en constructor de barcos por culpa de la familia Puig, enemiga de su mentor, Arnau Estanyol (Aitor Luna). En el reparto también figuran Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Aria Bedmar y Michelle Jenner.

OUTER RANGE

Día 15. Amazon Prime Video

Josh Brolin dirige y protagoniza este 'thriller' ambientado en la América profunda, en la zona salvaje de Wyoming. Una desaparición y una muerte desencadenan la tensión en una comunidad que se ve también conmocionada por un misterio sobrenatural. Intriga aderezada con 'cowboys', rifles y sombreros vaqueros, en la que también participan Imogen Poots, Lili Taylor y Tamara Podemski.

ANATOMÍA DE UN ESCÁNDALO

Día 15. Netflix

David E. Kelley ('Big Little Lies', 'Ally McBeal') y Melissa James Gibson ('House of Cards', 'The Americans') están al frente del cotarro en esta serie que combina el 'thriller' psicológico y el drama judicial. La idílica vida de un ministro del Parlamento británico se tambalea cuando un escandaloso secreto sale a la luz, y pone en jaque su meteórica carrera y su matrimonio perfecto. Con Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend.

BETTER CALL SAUL

Día 19. Movistar Plus+. Temporada 6 (primera parte) (última)

La última temporada concluye el complicado viaje de transformación del avispado Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman, uno de los personajes secundarios (pero muy interesantes) de 'Breaking bad'. Mientras Kim afronta su propia crisis personal tras dejar el bufete y seguir a Jimmy en su aventura, el letrado solo piensa en zafarse del capo Lalo Salamanca. Pero tiene demasiado hombres peligrosos a su alrededor. Tras estos primeros siete episodios de la temporada, los otros seis se emitirán en julio.

MUÑECA RUSA

Día 20. Netflix. Temporada 2

Ambientada cuatro años después de que Nadia (Natasha Lyonne) y Alan (Charlie Barnett) escaparan del bucle temporal que les llevaba a morir día sí, día también, esta segunda temporada sumerge a sus protagonistas todavía más en sus pasados a través de un insólito portal del tiempo situado en uno de los lugares más célebres de Manhattan. Deberán buscar juntos una salida. Annie Murphy, ganadora del Emmy por su rol de la hija pija en 'Schitt's Creek', se une al reparto de esta serie que toca temas existencialistas desde el humor y la ciencia ficción.

THE DROPOUT: AUGE Y CAÍDA DE ELIZABETH HOLMES

Día 20. Disney+

Elizabeth Holmes, a la que muchos definieron como la nueva Steve Jobs, fue la gran promesa de Silicon Valley. Pero pasó de la gloria a la desgracia cuando se destapó que Theranos, la compañía que aseguraba análisis clínicos en minutos con solo una gota de sangre, no funcionaba como su fundadora y CEO prometía. Protagonizada por Amanda Seyfried ('Mamma mia!') junto a Naveen Andrews ('Perdidos'), William H. Macy ('Shameless'), Laurie Metcalf ('Los Conner'), Elizabeth Marvel ('Homeland', 'Manifest'), Utkarsh Ambudkar ('The Mindy Project'), Kate Burton ('Anatomía de Grey') y Stephen Fry ('Sex Education').

GASLIT

Día 24. Starzplay

Julia Roberts y Sean Penn están prácticamente irreconocibles en esta miniserie que destaca el papel que tuvo Martha Mitchell en la denuncia del 'Watergate'. Esposa del fiscal general John Mitchell, fue la primera persona que desveló el escándalo que le costaría la Casa Blanca a Nixon. Pero la mujer se convertiría en el objeto de una despiadada campaña de desprestigio de la Casa Blanca llevada a cabo, en parte, por su propio marido, gran amigo del presidente. Una nueva visión del 'caso Watergate' basada en la primera temporada del aclamado 'podcast' 'Slow Burn'.

LA CIUDAD ES NUESTRA

Día 26. HBO Max

Miniserie basada en el libro del periodista Justin Fenton y creada por un tándem de éxito, George Pelecanos y David Simon ('The Wire', 'La conjura contra América', 'The Deuce: las crónicas de Times Square'). Se centra en el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore, por culpa de la corrupción. El elenco está encabezado por Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III y Darrell Britt-Gibson. Con Reinaldo Marcus Green, director de 'El método Williams', como realizador.

THE FIRST LADY

Día 28. Movistar Plus+

Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson lideran el espectacular reparto de esta serie antológica, en la que dan vida, respectivamente, a tres exprimeras damas de EEUU: Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt. Muestra el papel decisivo de estas tres féminas en las carreras de sus maridos, así como su impronta en algunas de sus decisiones más importantes. Creada por Aaron Cooley, cuenta con la producción ejecutiva de las oscarizadas Cathy Schulman ('Crash'), que ejerce también como 'showrunner', y Susanne Bier ('The Undoing'), que además dirige toda la primera temporada. Los papeles de Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford y Barack Obama los desempeñan Kiefer Sutherland, Aaron Eckhart y OT Fagbenle.

LAS LUMINOSAS

Día 29. Apple+

'Thriller' de ocho episodios protagonizado por Elisabeth Moss ('El cuento de la criada', 'Mad Men'), que también ejerce como productora ejecutiva junto a Leonardo di Caprio. Basada en el 'bestseller' homónimo de Lauren Beukes, sigue los pasos de una archivista de Chicago cuyo sueño de convertirse en periodista quedó truncado después de un asalto que le provocó un enorme trauma. Seis años después, cuando descubre que un reciente asesinato está relacionado con su caso, se lanza a la búsqueda de su atacante junto a un veterano y atormentado reportero (Wagner Moura). Jamie Bell, Phillipa Soo, Chris Chalk y Amy Brenneman completan el elenco.

OZARK

Día 29. Temporada 4 (parte 2)

La espiral de delincuencia en la que se ha metido la familia Byrde llega a su fin con el estreno de los siete últimos capítulos de la cuarta temporada, el desenlace final. Marty intenta recuperar su vida anterior con su familia dejando atrás su trato con el cártel de Omar Navarro. Mientras Ruth busca venganza por la muerte de su primo Wyatt a manos del sobrino de Omar, Javier (el auténtico villano de la temporada).

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

EL INTERNADO. LAS CUMBRES. Día 1. Amazon Prime Video. Temporada 2. Los chicos del internado descubren finalmente quién se oculta detrás de los crímenes de las niñas atribuidos al Nido del Cuervo.

UN LOBO COMO YO. Día 1. Amazon Prime Video. El coche de un viudo que vive con su hija en los suburbios de Adelaida es embestido por un Jeep que se salta un semáforo en rojo. La mujer que conducía el otro vehículo entabla amistad con el padre, pero oculta un oscuro secreto.

ÁLEF. Día 1. AXN Now. Dos detectives intentan desentrañar los misteriosos asesinatos que siguieron al descubrimiento de un cuerpo en el Bósforo turco.

EL ÚLTIMO AUTOBÚS. Día 1. Netflix. Las aventuras de un variopinto grupo de estudiantes que, durante un viaje escolar, se convierten en héroes cuando un apocalipsis robótico arrasa con el resto de la humanidad.

VAN DER VALK. Día 1. Cosmo. Temporada 2. El astuto detective holandés vuelve a investigar los crímenes más sórdidos de Ámsterdam.

JUSTICIA EXTREMA. Día 3. XTRM. Serie de acción creada y producida por Steven Seagal, donde da vida a Elijah Kane, agente encubierto y experto en artes marciales.

KUNG FU. Día 4. TNT. Temporada 2

IN MY SKIN. Día 5. Filmin. Serie británica sobre una adolescente que trata de ocultar en el instituto su complicada realidad en casa: su madre es bipolar y su padre, alcohólico.

ESPÍAS EN LA SOMBRA. Día 5. Filmin. Temporada 2. En 1955, el punto más caliente de la Guerra Fría no es Washington ni Moscú, sino Helsinki, donde el KGB y la CIA pugnan por el control del discreto territorio neutral de Finlandia.

VAYA TELA, SAM. Día 6. Disney+. Un bochorno público en una empresa multimedia de Nueva York obliga a Samantha Fink, una veinteañera alcohólica, a tomar la única medida que le queda para permanecer sobria y evitar ir a la cárcel: volver a casa de su madre, una mujer muy sobreprotectora.

TERAPIA ALTERNATIVA. Día 6. Disney+. Serie argentina. Una terapeuta de parejas tendrá que lidiar con el caso de dos amantes con una vida amorosa sin frenos.

MADRES. AMOR Y VIDA. Día 8. Amazon Prime Video. Temporada 4. Olivia se encontrará bajo la autoridad de una nueva doctora e inmersa en un grupo de futuros médicos más jóvenes. Nuria Roca y Belén Écija se suman al reparto.

LÍNEAS ERÓTICAS. Día 8. Netflix. Ámsterdam, años 80. Una ambiciosa universitaria descubre por casualidad una nueva carrera en una línea telefónica erótica creada por dos hermanos muy dispares.

PINECONE Y EL PONI. Día 8. Apple+. Serie animada infantil de DreamWorks y First Generation Films, basada en 'La princesa y el poni', de la autora canadiense Kate Beaton. Sigue la vida de una niña llamada Pinecone quien, con la ayuda de su mejor amigo Poni, aprende que hay más de una forma de ser una guerrera.

THE WAGNER METHOD. Día 10. Cosmo. El ansioso e hipocondriaco capitán de policía César Wagner es trasladado a Estrasburgo, su ciudad natal, donde la alcaldesa es su propia madre. Wagner intentará imponerse dentro de su brigada con el apoyo de la caprichosa y desinhibida forense Élise Beaumont.

THE NEWSREADER. Día 12. Filmin. Anna Torv ('Fringe') y Sam Reid (''71') protagonizan esta serie sobre el despiadado mundo de los informativos de televisión.

CASI FELIZ. Día 13. Netflix. Temporada 2. En la segunda temporada, Sebastián tiene todavía más problemas con quienes le rodean.

SHOW TRIAL. Día 13. Movistar Plus+. Esta miniserie con el sello BBC narra la historia de una estudiante privilegiada que es acusada de asesinato. El caso conmociona a la opinión pública. Su abogada, que lo tiene todo en contra, luchará por defender su inocencia. 'Thriller' policiaco de los productores de 'Line of Duty' y 'Vigil: conspiración nuclear'.

LOS ÁNGELES IGNORANTES. Día 13. Disney+. Serie italiana. Tras la muerte de su marido en un accidente de coche, Antonia descubre que estaba teniendo una aventura homosexual con un hombre llamado Michele.

AGATHA CHRISTIE: ¿POR QUÉ NO LE PREGUNTAN A EVANS? Día 15. Movistar Plus+. Hugh Laurie dirige y adapta esta miniserie de tres episodios basada en la novela de Agatha Christie. Protagonizada por Lucy Boynton y Will Poulter, también participan el propio Laurie, Emma Thompson y Jim Broadbent. La historia sigue al hijo del vicario local, Bobby Jones (Poulter), y a su inteligente amiga, la 'socialité' Lady Frances 'Frankie' Derwent (Boynton). Ambos tratan de resolver un crimen después de que él descubra el cuerpo despeñado de un hombre moribundo que, con su último aliento, jadea la críptica pregunta del título.

LA JAURÍA. Día 15. Amazon Prime Video. Temporada 2

HERIDAS. Día 17. Atresplayer Premium. Basada en la serie japonesa ‘Mother’ y su posterior 'remake' turco 'Madre', la serie está protagonizada por Adriana Ugarte y María León. Manuela es una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. Un día conoce a la pequeña Alba, una niña de 7 años de la que su madre no se ocupa demasiado, porque trabaja por la noche y duerme durante el día.

FEAR THE WALKING DEAD. Día 18. AMC. Temporada 2 (segunda parte). Meses después de la explosión nuclear, Victor Strand es la única persona que se ha hecho fuerte. Habiendo construido su feudo, selecciona con frialdad quién tiene una segunda oportunidad para vivir.

GUILT. Día 19. Filmin. Dos hermanos atropellan y matan accidentalmente a un anciano. A pesar de cubrir sus huellas, sus vidas comienzan a desmoronarse cuando los vecinos y familiares del muerto comienzan a tener dudas sobre la forma en que murió.

TÁNDEM. Día 21. Cosmo. Temporada 6. El final de la quinta temporada nos dejó con la nota que Léa escribió para Paul, dejando la puerta abierta a una nueva relación. Pero, mientras Léa esperaba una respuesta de Paul, su mujer, Inés, interceptó la nota antes que él y la destruyó.

LA TUMBA. Día 21. Sundance TV. Después de un terremoto en el norte de Israel, tres esqueletos humanos salen a la luz en medio de una reserva natural. Los resultados de las pruebas de ADN de los fallecidos indican que son idénticos al ADN de tres personas que siguen vivas.

DÍAS MEJORES. Día 22. Amazon Prime Video. Cuatro desconocidos se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres y madres que han perdido a su pareja. Con Blanca Portillo, Marta Hazas y Francesc Orella.

THE FLIGHT ATTENDANT. Día 22. HBO Max. Temporada 2

HEARTSTOPPER. Día 22. Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su amistad podría ser mucho más que eso mientras lidian con la escuela y el amor en esta serie sobre convertirse en adulto y que adapta la saga de novelas gráficas de Alice Oseman.

THE FIXER. Día 22. XTRM. La agente Molaro (Kathleen Robertson, ‘Sensación de vivir'), investiga el accidente entre una plataforma petrolera y un carguero, con la ayuda del detective privado Carter (Eric Dane, 'Euphoria'), que defiende la teoría de que el desastre fue planeado.

BARRY. Día 25. HBO Max. Temporada 3

FANTASMAS (EEUU). Día 25. TNT. Versión estadounidense de la comedia de la BBC. Una periodista y un chef se mudan al campo, a una vieja mansión. El problema es que la casa ya está habitada, ¡por fantasmas!

EL BEBÉ. Día 25. HBO Max. Comedia de terror sobre una madre primeriza.

4.400. Día 25. SyFy. 'Remake' de la serie de ciencia ficción de los años 2000. Un grupo de personas desaparecidas en diferentes periodos históricos reaparecen el mismo día.

INSPECTOR VENN. Día 26. Filmin. Ben Aldridge interpreta al primer detective LGTBI+ de la televisión británica en esta adaptación de la novela homónima de Ann Cleeves. Cuando se encuentra un cuerpo en una playa en North Devon, Matthew Venn se enfrenta a un caso que no tiene testigos, ni análisis forense ni móvil aparente. También deberá lidiar con la muerte de su padre y con su regreso a la comunidad que se vio obligado a abandonar.

ANIKA. Día 27. AXN. La inspectora Annika Strandhed (Nicola Walker) inicia una nueva etapa profesional en Glasgow, donde será la nueva responsable de dirigir la Unidad de Homicidios Marítimos.

BANG BANG BABY. Día 28. Amazon Prime Video. En los años 80, una adolescente se ve involucrada en la escena criminal de Milán por amor a su padre.

UNDONE. Día 29. Amazon Prime Video. Temporada 2

CLARICE. Día 29. Amazon Prime Video. La secuela de 'El silencio de los corderos', ambientada un año después, en 1993. La serie profundiza en la historia personal no contada de Clarice Starling, cuando regresa al trabajo para perseguir asesinos en serie y depredadores sexuales mientras se mueve por el mundo político de Washington.

GRACE AND FRANKIE. Día 29. Séptima y última temporada. Grace (Jane Fonda) y Frankie (Lily Tomlin), esas dos mujeres liberadas en la tercera edad debido al inesperado matrimonio gay de sus maridos, se despiden definitivamente de la audiencia con estos 12 episodios finales. Se convertirá en la ficción original más larga en el catálogo de Netflix hasta la actualidad.

RURANGI. Día 29. Filmin. Un activista trans regresa a su comunidad con la esperanza de reconectar con su padre, que no sabe nada de él desde su transición.